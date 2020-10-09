تركيا فرضت التعادل على ألمانيا

دوليه

تعادل المنتخب الألماني مع ضيفه التركي 3-3 في مباراة ودية مثيرة ضمن استعداد الطرفين لدوري الأمم الأوروبية. ودفع مدرب ألمانيا يواكيم لوف بتشكيلة رديفة مدخراً جهود نجومه ولاعبيه الأساسيين لمباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد مضيفته أوكرانيا غدا وضيفته سويسرا الثلاثاء المقبل. وانتظرت ألمانيا حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لافتتاح التسجيل عبر جناحها يوليان دراكسلر. ولم يتأخر الضيوف بالرد وجاء بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني عبر اوزان توفان، لكن فلوريان نيوهاوس منح التقدم مجددا للمانشافت بعد تسع دقائق وتحديدا في الدقيقة 58. وفرض افيغان كاراغا التعادل مجددا وبعد تسع دقائق أيضا (67). وكانت ألمانيا في طريقها الى الفوز عندما سجل لها لوكا فالدشميدت الهدف الثالث في الدقيقة 81، لكن كينان كرمان خطف هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وفي أبرز المواجهات الودية، فزت كرواتيا خارج أرضها على سويسرا (2-1) وبولندا على ضيفتها فنلندا (5-1) والنمسا على اليونان (2-1).