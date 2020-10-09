إيطاليا أكرمت مولدوفا بسداسية

دوليه

حقق المنتخب الايطالي فوزاً ودياً عريضاً على نظيره المولدوفي بستة أهداف نظيفة أول من أمس في فلورنسا استعداداً لمواجهتي بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية. وسجل الأهداف كل من برايان كريستانتي (18) وفرانشيسكو كابوتو (23) وستيفان الشعراوي (30، 45+1) وبوسماك (37) بالخطأ في مرمى فريقه، ودومينيكو بيراردي (72). وأشرك المدرب روبرتو مانشيني تشكيلة شابة خلت نسبيا من عناصر الخبرة، وخلت من لاعبي نابولي بعد اعلانه عن اكتشاف حالتين ايجابيتين لفيروس كورونا المستجد. وتتصدر ايطاليا مجموعتها الأولى في النسخة الثانية من دوري الاأمم الاوروبية بعد تعادلها في الجولة الاولى امام البوسنة وتفوقها في الثانية بهدف نظيف على هولندا، وتحل بعد غد ضيفة على بولندا قبل ان تستضيف المنتخب البرتقالي في برغامو الاربعاء المقبل. وافتتح كريستانتي لاعب روما التسجيل لبطل العالم أربع مرات برأسية على القائم الاول اثر ركنية من جاكومو بونافنتورا لاعب فيورنتينا (18). وسجل كابوتو الهدف الثاني بعدما تلقى كرة بينية رائعة من كريستيانو بيراغي تجاوزت خمسة لاعبين من مولدوفا الى داخل المنطقة تابعها في الشباك (23). وسجل الشعرواي مهاجم شنغهاي الصيني الهدف الثالث للأتسوري بعدما رفع كريستانتي كرة من خلف المدافعين الى داخل المنطقة، روضها لاعب ميلان السابق بنجاح وغمزها في أسفل الزاوية اليسرى (30). وسجل الشعراوي هدفه الشخصي الثاني عندما حاول مانويل لاتساري لاعب لاتسيو الذي عاد الى المنتخب للمرة الاولى بعد عامين اسقاط الكرة «لوب» فوق الحارس فتابعها الاعب المصري الاصل برأسية من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (45+1). وسجلت ايطاليا الهدف السادس بعدما مرر البديل فتشنسو غريفو عرضية الى بيراردي لاعب ساسوولو العائد بدوره الى التشكيلة بعد عامين من الغياب على باب المرمى (72).