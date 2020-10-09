ملف مشترك لإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

دوليه

أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم أول من أمس في لشبونة في بيان أنه توصل الى اتفاق مع نظيره وجاره البرتغالي من أجل تقديم ترشيح مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2030. وقال رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس: «القليل من الأشياء يمكن أن تولد حماساً أكبر من امكانية تنظيم كأس العالم وليس هناك شريك أفضل من البرتغال. سنعمل يداً بيد مع الاتحاد البرتغالي». وجاء الاتفاق على هامش المباراة الدولية الودية التي خاضتها البرتغال وجارتها اسبانيا اول من امس على ملعب جوزيه ألفالاده في لشبونة وانتهت بالتعادل السلبي. ويقام مونديال 2022 في قطر ومونديال 2026 في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.