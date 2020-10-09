دي بور سقط في الاختبار الأول

دوليه

سقط المدرب الجديد فرانك دي بور في اختباره الاول على رأس الجهاز الفني للمنتخب الهولندي بخسارته بهدف نظيف امام ضيفه المنتخب المكسيكي بهدف راوول خيمينيز في مباراة دولية ودية في امستردام. وخلف دي بور الشهر الفائت مواطنه رونالد كومان الذي انتقل الى تدريب برشلونة الاسباني وهو يدرك ان المهمة ستكون صعبة امامه.

فبعد أن فشل الهولنديون في التأهل الى نهائيات كأس أوروبا 2016 في فرنسا وكأس العالم 2018 في روسيا، نجح كومان في غضون بضعة أشهر في أن يجعل من المنتخب البرتقالي قوة ضاربة في كرة القدم العالمية، من خلال تجديد دمائها بلاعبين من الطراز الرفيع مدافع ليفربول الانكليزي مثل فيرجيل فان دايك وجناح ليون الفرنسي ممفيس ديباي وقاده الى نهائي النسخة الاولى من دوري الامم الاوروبية العام الفائت قبل ان يخسر امام البرتغال.

وأشرك دي بور البعض من نجومه البارزين كلاعبي بطل انكلترا فان دايك وجورجينو فينالدوم ودوني فان دي بيك الوافد الجديد الى مان يونايتد الانكليزي من اياكس امستردام وديباي.

وكانت المكسيك الطرف الافضل في اللقاء وكادت ان تفتتح التسجيل عندما مرر هيكتور هيريرا كرة الى خيسوس كورونا داخل المنطقة تصدى لها تيم كرول ببراعة (55).

ونجحت المكسيك في تسجيل الهدف الوحيد بعد أن تحصل هداف ولفرهامبتون الانكليزي خيمينيز على ركلة جزاء اثر عرقلة من البديل ناثان آكي المنتقل هذا الموسم من بورنموث الى مانشستر سيتي الانكليزي، فانبرى لها خيمينيز بنجاح مسجلا هدفه الدولي الخامس العشرين (60). وأتيحت فرصتان ذهبيتان في غضون ثوان لهولندا وصيفة مونديال 2010 للخروج بالتعادل عندما رفع البديل كالفين ستينغز عرضية تابعها لاعب وسط برشلونة الاسباني فرنكي دي يونغ رأسية تصدى لها الحارس الفريدو تالافيرا لتتهيأ أمام ديباي الذي تابعها الا انها ارتدت من العارضة (89). وسبق لدي بور ان قال قبل المواجهة انها «مباراة ليست ذات اهمية كبيرة. المباراتان المهمتان هما المقبلتان في دوري المم الاوربية» ضد البوسنة ثم ايطاليا، مضيفا «هاتان المباراتان هما اللتان يجب ان نفوز بهما لتحسين مركزنا في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»، وهو الامر الذي سيضعنا في موقع افضل خلال قرعة تصفيات كأس العالم المقبلة».

