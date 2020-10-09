البرازيل تستضيف بوليفيا

دوليه

سيتعين على منتخب البرازيل التأقلم على اللعب دون دعم جمهوره وكذلك نسيان كونه المرشح الأوفر للانتصار في أولى مواجهتيه بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام بوليفيا اليوم وبعدها بـ 4 أيام أمام بيرو.

هذا ما أكده المدافع ماركينيوس (باريس سان جرمان) والمهاجم ايفرتون (بنفيكا) خلال المؤتمر الصحافي الذي عقداه بتقنية الفيديو كونفرنس خلال معسكر المنتخب البرازيلي.

وقال ماركينيوس عن مواجهة بوليفيا في ساو باولو، في أول مباراة يخوضها منتخب «الكناري» دون جمهوره: «نواجه ظروفا صعبة وعلينا أن نحترمها. كنا نرغب في دعم الجمهور لأنه دائما ما يصنع الفارق في المباريات التي نخوضها على أرضنا». ووفقا لمدافع سان جرمان، فان حضور الجماهير تمنح البرازيل أفضلية منطقية للفوز، لكنه أشار الى ضرورة التأقلم على الوضع الجديد واللوائح الصحية حتى تخطي أزمة فيروس كورونا.

وتابع: «نحن نعيش أوقاتا فريدة وعلينا أن نخطو خطوة للأمام لمحاربة الفيروس. المنتخب دائما ما كان يجذب الانتباه وهناك الكثير من الناس تتابعه». من ناحية أخرى قال ماركينيوس، عن زميله في سان جرمان، نيمار: «انه يعيش توقيتا رائعا، كان دوره أساسيا مع باريس سان جرمان للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «من المهم أن يستمر على هذا المنوال، أن يكون جيدا وسعيدا. انه يتطور وينضج مع الوقت، نحن سعداء للغاية بتألقه، وبالتأكيد سيساعدنا هذا في المنتخب».

من جانبه أكد ايفرتون، مهاجم بنفيكا: «اللعب مع نيمار يعد أمرا خاصا دائما، انه لاعب مدهش، لديه امكانيات غير عادية ونعلم قدراته أمام المرمى. أنا على استعداد للعب في المكان الذي يريده المدرب». وتابع «اذا حظيت بفرصة للعب مع نيمار سأحاول استغلالها بأفضل شكل، سأحاول الاستمتاع بأقصى قدر، لا يمكنني تقديم مستوى لاعب من بين أفضل ثلاثة في العالم».

