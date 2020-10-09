إنتر يريد إيسكو

دوليه

افاد تقرير صحافي إسباني، أمس أن إنتر يسعى لعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.وبحسب موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، فإن إنتر يفكر في استغلال لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن، من أجل إغراء ريال مدريد والحصول على خدمات إيسكو.

وأوضح التقرير، أن إيسكو يعد من اللاعبين المفضلين لدى أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، والذي يرغب في الاستفادة من مشاركته المحدودة في ريال مدريد، وإحضاره إلى إيطاليا ومنحه الفرصة كاملة. وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد كان منفتحًا على فكرة بيع إيسكو هذا الصيف، لكنه لم يتلق أي عروض.وعلى الرغم من رغبة إنتر في عقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، إلا أن الأخير غير مهتم بالعملية، خاصة أنه لم يتلق أي عروض رسمية، كما لم تتم مناقشة الأمر من الأساس، عندما قام النادي ببيع أشرف حكيمي للنيراتزوري.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يتم خلالها عرض خدمات كريستيان إريكسن على ريال مدريد، فقد ارتبط اسم نجم توتنهام السابق بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو في يناير الماضي، قبل أن تتحول الصفقة إلى إنتر.

