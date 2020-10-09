استبعاد أوزيل من قائمة أرسنال الأوروبية

دوليه

استثنى آرسنال، اسم النجم الألماني مسعود أوزيل، من قائمة الفريق الرسمية المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي، ما يؤكد وجود مشاكل بين اللاعب والجهاز الفني.

ويتقاضى أوزيل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكن ذلك لم يمنع مدرب أرسنال، مايكل أرتيتا من استبعاده من قائمة الفريق الأوروبية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن».

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم أرتيتا أيضًا، باستبعاد أوزيل من قائمة الفريق الرسمية للدوري الإنكليزي، والتي يتوجب تسليمها لرابطة الدوري في غضون 10 أيام. ويتبقى في عقد أوزيل مع آرسنال 8 أشهر، لكنه لا يدخل في حسابات أرتيتا الذي عزز صفوف فريقه بمجموعة من اللاعبين الجدد أمثال ويليان وتوماس بارتي وغابريال ماغالهاييس.

ويسمح فقط بتسجيل 25 لاعباً فوق 21 عامًا لكل فريق، وما لا يقل عن ثمانية من هؤلاء اللاعبين، يتوجب أن يكونوا قد ترعرعوا في فريق إنكليزي.

ولم يخض أوزيل أي مباراة مع أرسنال منذ 7 مارس الماضي أمام وست هام (1-0)، علمًا بأنه قام أخيراً بالتكفل بدفع راتب جيري كوي تميمة الغانرز، بعد قرار تسريحه.

