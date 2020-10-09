إنفانتينو يشيد باستعدادات قطر للمونديال

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أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالاستعدادات المتواصلة في قطر لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، وذلك خلال زيارته لستاد البيت المونديالي الذي يتسع لـ 60 ألف مشجّع.

وتفقد رئيس الاتحاد الدولي مرافق الملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة في 21 نوفمبر 2022 واستمع إلى شرح مفصل عن معالم الستاد المستوحى تصميمه من الخيمة العربية التقليدية التي تعكس تراث قطر والمنطقة.

وشارك إنفانتينو منظمي المونديال في مباراة ودية على أرضية الستاد الذي يقع في مدينة الخور شمال الدوحة، ومن المقرر الإعلان عن جاهزيته خلال الأشهر المقبلة. ووصف إنفانتينو الستاد المونديالي بالملعب المبهر، وقال: «سعدت للغاية باللعب في هذا الستاد الرائع الذي ستتعلق به أنظار العالم عندما يشهد انطلاق مباريات أفضل نسخة من المونديال بعد نحو عامين من الآن». وأضاف إنفانتينو: «إنه بلا شك ستاد مذهل، ووجهة مثالية لكرة القدم، مع طابع محلي مبهر، يجسده تصميم فريد على شكل خيمة تقليدية، ونقوش عربية رائعة في السقف تضفي طابعاً جمالياً على الستاد. لا يمكنني حقاً وصف ما رأيته في هذا الصرح المونديالي الرائع».

ورغم التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، تواصلت التحضيرات في قطر لاستضافة المونديال، في ظل تطبيق إجراءات احترازية صارمة لضمان سلامة العمال. وقد جرى الإعلان عن جاهزية ثلاثة من ستادات المونديال الثمانية، هي ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، إضافة إلى ثلاث ستادات أخرى في المراحل النهائية هي ستاد البيت، وستاد الريان، وستاد الثمامة، على أن يكتمل العمل في جميع ستادات البطولة قبل وقت كافٍ من انطلاق منافساتها.

وفي هذا السياق أعرب إنفانتينو عن سعادته بمستوى التقدم الذي أحرزته قطر على صعيد الإعداد لتنظيم البطولة وقال: «إنني سعيد بما أنجزته قطر قبل البطولة، ولقد اطلعت في السابق على خطط الاستعدادات لاستضافة المونديال، لكن ما رأيته على أرض الواقع مذهل حقاً.لقد استطاعت قطر مواصلة التقديم خلال الأشهر الستة الماضية فيما كان العالم يراوح مكانه، وواصلت مجهوداتها في إعداد البنى التحتية علاوة على التطورات الهامة مثل الإصلاحات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد رعاية العمال: «كنت واثقاً من قدرة قطر على تحقيق ذلك، والآن ازدادت ثقتي أكثر من ذي قبل».

وأضاف إنفانتينو: «في العام 2022 سيكون كل شيء متقارباً، وسيحظى المشجعون من كل الجنسيات بفرصة التجمع في الأماكن العامة ذاتها، والاستمتاع بطقس قطر المعتدل في ذلك الوقت من العام، ستكون بطولة لا مثيل لها على الإطلاق».

من جانبه، أعرب حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن فخره بالأسس التي أرستها قطر على طريق الإعداد لتنظيم البطولة، وقال: «نشعر بفخر عظيم باستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم في العالم العربي والشرق الأوسط. ويقترن هذا الفخر بشعور بالمسؤولية، وقد تعزز ذلك خلال التطورات التي شهدها العالم مع أزمة كورونا. ونحن متفائلون أنه مع حلول نوفمبر 2022 سنرحب بالمشجعين من جميع قارات العالم للاحتفال معاً بكرة القدم هنا على أرض قطر». وأضاف الذوادي: «أسعدنا استقبال السيد إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في ستاد البيت الذي يحمل رمزية خاصة بالنسبة لنا، إذ يجسد من مدينة الخور ثقافة وتاريخ قطر من خلال تصميمه المتميز. ونتطلع جميعاً إلى انطلاق صافرة بدية منافسات المونديال في 2022 على أرضية هذا الصرح المونديالي الفريد».

وعلى صعيد متصل، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 إن قطر الآن في أبهى صورها، وتتطلع للترحيب بالمشجعين من كافة بلدان العالم بعد نحو عامين».

