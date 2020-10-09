الأهلي هزم إنبي بثلاثية

دوليه

حقق الأهلي فوزا جديدا على حساب مضيفه انبي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم اول من امس في الجولة الـ 32 من عمر الدوري المصري.

سجل للأهلي مروان محسن في الدقيقتين 3 و17 ثم أضاف النيجيري جونيور أجاي الهدف الثالث في الدقيقة 80. ورفع الأهلي رصيده الى 85 نقطة في صدارة الترتيب وحصد الفريق فوزه الرابع على التوالي وتجمد رصيد انبي عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وعانى الأهلي من غيابات مؤثرة أبرزها الحارس محمد الشناوي وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأليو بادجي. وأشرك المدرب بيستو موسيماني تشكيلة اضطرارية خاصة في الدفاع حيث دفع بالثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني في قلب الدفاع ثم غادر الأول للاصابة وعاد حمدي فتحي لاعب الوسط لمركزه.

بدأت المباراة بايقاع سريع وضغط هجومي من جانب الأهلي الذي نجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق مروان محسن في الدقيقة 3.

وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17 عبر مروان محسن. وطالب لاعبو الأهلي بضربة جزاء بعد التحام مع مروان محسن في منطقة الجزاء لكن الحكم رفض احتسابها. وغادر أيمن أشرف مدافع الأهلي في الدقيقة 40 لصالح عمرو السولية بعدما تعرض لاصابة.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط مكثف عن طريق المتألق مروان محسن واشتكى عربي بدر الظهير الأيمن من آلام في العضلة الخلفية واضطر لمغادرة الملعب ونزل محمود كهربا.

ودفع الأهلي بالثنائي محمد مجدي أفشة وصالح جمعة على حساب مروان محسن ووليد سليمان في الدقيقة 78 وأضاع أفشة انفرادا بمرمى انبي من تمريرة رائعة من كهربا حيث أبعدها الحارس ليجدها أجاي ليحولها الى الشباك مسجلا الهدف الثالث.

