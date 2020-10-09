زكريا سفيراً لنهائي «أبطال أفريقيا»

دوليه

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري سفيرا لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال كاف في تغريدة عبر «تويتر»: «اختيار مؤمن زكريا سفيرا لنهائي دوري أبطال أفريقيا وسيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد». وعلق مؤمن زكريا على قرار «كاف» عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلا: «كل الشكر والتقدير للاتحاد الأفريقي وشكر خاص للأب الغالي المهندس هاني أبو ريدة». وأطلق هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف والاتحاد الدولي «فيفا» مبادرة لدعم مؤمن زكريا في رحلته العلاجية الحالية بعد أن تعرض لمحنة صحية أبعدته عن كرة القدم. ويغيب مؤمن منذ فترة طويلة عن الملاعب بسبب مرض نادر في الأعصاب.

