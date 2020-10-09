«الكرة المصري» حدد فترة القيد

دوليه

أعلن اتحاد الكرة المصري لائحة شؤون اللاعبين الجديدة التي سيتم تطبيقها الموسم المقبل. وأبقى الاتحاد على قوائم الأندية من 30 لاعبا كما سيستمر عدد اللاعبين الأجانب كما هو حيث سيتم السماح بتواجد 4 لاعبين أجانب في قائمة كل فريق بالاضافة الى لاعب من شمال أفريقيا أو سورية أو فلسطين ولا يجوز التعاقد مع حارس مرمى غير مصري.

ولا يسمح لأي مدير فني أن يتولى تدريب فريق آخر في نفس الموسم في حالة فسخ التعاقد من جانبه بينما يسمح له بالانتقال لناد آخر في حالة الاستغناء عنه بحد أقصى ناديين فقط. كما سيتم فتح باب القيد للأندية ابتداء من 10 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل وسيحق لكل ناد أن يعير 5 لاعبين فقط ويتم رفع أسمائهم من قائمة الفريق الأصلي فيما ستكون رسوم مشاركة أي ناد في بطولة الكأس 5 آلاف جنيه.

