الأسرة الرياضية باركت لسمو ولي العهد: شخصية قيادية ناجحة

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تواصلت رسائل وعبارات التهنئة والمباركة من قبل الهيئات الرياضية ومنتسبي الأسرة الرياضية لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وتزكيته لمنصب ولي العهد، ليكون خير عضيد وسند لسمو الأمير في استكمال مسيرة البناء والنهضة والتقدم في هذا الوطن الغالي. وقالت الهيئات الرياضية ومنتسبوها ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يتمتع بصفات القائد الناجح ويمتلك الخبرات الكافية في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية وهذا ما أثبته طوال الفترة الماضية التي تولى فيها العديد من المناصب القيادية، متمنين له كل التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة العطاء والبذل والاخلاص التي سار عليها سموه.

بدوره، رفع مدير الهيئة العامة للرياضة بالانابة الشيخ حمود المبارك أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن مجلس ادارة الهيئة، ومديرها العام ونواب المدير العام وجميع منتسبيها، الى سمو الشيخ مشعل الأحمد لنيله ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وتزكيته وليًا للعهد، جعله الله خير عون لصاحب السمو.

وقال المبارك:»اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد يعكس مدى حكمة وحنكة صاحب السمو أمير البلاد ورؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة، خاصة أن بصمات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد واضحة في كل المناصب التي تسلمها طوال مسيرته المهنية وآخرها منصب نائب رئيس الحرس الوطني، فانجازاته الكثيرة أهلته لأن يكون مسؤولًا ناجحا وقائدًا بارزًا ، بعدما قضى سموه عقودًا من حياته بالعمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي منحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات الكويت وصيانة أمنها واستقرارها».

وأضاف المبارك: «ندعو الله أن يوفق سموه لما فيه خير وصالح البلاد والعباد ويرزق سموه البطانة الصالحة ويعينه على حمل الأمانة..ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها وشبابها وأن يحقق لها ولأبنائها الخير والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة».

وتقدم رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس الادارة بالتهنئة الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد ونيله ثقة صاحب السمو والذي جاء تتويجا لجهود سموه الصادقة وعمله الدؤوب ليحظى باعتزز وتقدير سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وقال رئيس الاتحاد أن ما قدمه سموه من جهود متواصلة لوطنه وشعبه خلال توليه المسؤوليات والمهام الجسام والنهوض بها بنجاح أسهم في تقدم وازدهار الكويت.

وأكد اليوسف ومجلس الادارة والأسرة الرياضية مبايعتهم لسمو ولي العهد على الولاء والطاعة ليظل السند والساعد القوي لسيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في قيادته الحكيمة للكويت نحو التقدم والازدهار، سائلين المولى عزوجل أن يحفظ الكويت وسموكم وشعبنا الأصيل من كل مكروه، وأن يسدد خطاكم لما فيه خير ومصلحة كويتنا الغالية. كما هنأ رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمباز، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالثقة التي أولاها لسموه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه.

وقال رئيس الاتحاد فهد الصولة: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وباسم اخواني أعضاء مجلس ادارة الاتحاد أن أتقدم بأصدق عبارات التهاني القلبية والتبريكات الى سمو الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بالثقة التي أولاها لسموه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وتزكيته ولياً للعهد ليكون السند والعضيد لسمو أمير البلاد»، مضيفا أن سمو الشيخ مشعل الأحمد يتمتع بشخصية قيادية ومسيرة زاخرة بالعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية العالية.

وجدد رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الجمباز البيعة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين على السمع والطاعة والتضحية والاخلاص لوطننا الغالي.

من ناحيته، بارك النادي العربي لسمو ولي العهد وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، كتب فيها: «مجلس ادارة النادي العربي يهنئ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد..نسأل الله ان يعينه على حمل الأمانة»، وأرفق النادي صورة لسموه كتب عليها: «وفقك الله وسدد خطاه».

من جانبه، بارك نادي القادسية لسمو الشيخ مشعل الأحمد، وكتب عبر حسابه في «تويتر»: خالص التهاني وأسمى التبريكات الى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بمناسبة مبايعته ولياً للعهد سائلين المولى عز وجل ان يعينه ويوفقه لخدمة الكويت والاسهام في رقيها وازدهارها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي كاظمة وجميع منتسبي النادي بخالص التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو، سائلين المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد على طريق الخير خطاه.

