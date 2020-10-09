النصر تخطى التضامن في «يد الأولى»

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تصدر النصر دوري الدرجة الاولى لكرة اليد بعد فوزه على التضامن 38-25 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الأولى من المسابقة التي شهدت أيضاً فوز القرين على الساحل 36-29، وخيطان على الفحيحيل 21-17، والشباب على اليرموك 39-38، فيما تعادل الجهراء مع الصليبخات 23-23.

وحققت أندية النصر والقرين وخيطان والشباب أول نقطتين في البطولة فيما نال الجهراء والصليبخات نقطة التعادل، فيما بقيت أندية اليرموك والفحيحيل والساحل والتضامن دون رصيد من النقاط. وتصدر النصر الترتيب بفارق الأهداف عن القرين الثاني وخيطان الثالث والشباب الرابع.

