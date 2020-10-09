العربي يقترح مصطلح «مقيم بصفة مواطن»

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طالب النادي العربي اتحاد الكرة بتطبيق كل التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الجمعية العمومية الأخيرة والتي سمح فيها «فيفا» للدول باشراك اللاعبين «عديمي الجنسية» أو مواليد البلاد من جنسيات ثانية ومن أقام فيها أكثر من 5 سنوات، مع منتخبات تلك الدول.

وقال الأخضر في كتاب رسمي أرسله الى الاتحاد ممهوراً بتوقيع أمين السر العام فؤاد المزيدي: «يلفت النادي نظر عنايتكم الى ضرورة الالتفات الى قرارات كونغرس فيفا رقم (70) وتطوير لائحة المسابقات بما تم اقراره في الكونغرس كاملاً لما في هذا الأمر من فائدة فنية لصالح الأندية والمنتخب الوطني».

واقترح العربي في كتابه استخدام مصطلح «مقيم بصفة مواطن» للاعبين الذين تمثلهم الشرائح التالية: غير محددي الجنسية، مواليد الكويت، أبناء الكويتيات، والمقيمون في الدولة لأكثر من 5 سنوات، على أن يكون الحق للأندية بتسجيل 6 لاعبين من تلك الفئة دون تحديد العدد لكل شريحة «حتى يكون معيار المستوى الفني هو الأساس في قيد هؤلاء اللاعبين في قوائم وكشوفات الأندية، مع السماح بمشاركة 4 منهم في الملعب والبقية على مقاعد البدلاء.

وكان اتحاد الكرة اعتمد أول من أمس التعديلات التي أجرتها لجنة المسابقات على لائحتها والتي كان أهمها معاملة اللاعب البدون معاملة الكويتي والسماح بتسجيله بالأندية دون عدد محدد.

بالاضافة الى السماح بتسجيل لاعبين اثنين من المقيمين مواليد الكويت.

