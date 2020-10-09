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تعادل الكويت مع النصر 2-2 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس ضمن استعدادات لدوري التصنيف الذي سينطلق يوم 15 أكتوبر الحالي. وأنهي الأبيض حامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة الشوط الأول من المباراة متقدماً بهدفين دون رد سجلهما عبدالله البريكي وفهد حمود. ورد النصر في الشوط الثاني بهدفين عن طريق مهاجمه الليبي سالم المسلاتي.

وشهدت المباراة، أول ظهور لمشاري العازمي مع الأبيض، بعد انتقاله لصفوف الفريق، قادمًا من كاظمة، في صفقة انتقال حر لموسم واحد. ويلتقي الكويت مع خيطان يوم 16 أكتوبر ضمن الجولة الأولى من المسابقة والتي تشهد في اليوم ذاته مباراة النصر مع الشباب.

