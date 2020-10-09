الغيص: الشعب صف واحد لخدمة الوطن

مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال لوجستيك فهد الغيص ان الشعب الكويتي يقف صفاً إلى صف في خدمة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، فنحن باقون على العهد في خدمة ودعم سموهم وتنفيذ كل ما يرونه مناسباً من أوامر وتوجيهات لما فيه الخير و الصلاح للبلاد. ولفت الغيص إلى أن قرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ومن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، يؤكد مدى حرص سموه على نقل الكويت إلى مراكز ريادية على جميع المستويات المالية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً.