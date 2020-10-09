حامد: نهضة تنموية شاملة في الكويت

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بارك الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت رجب حامد لسمو الشيخ مشعل الأحمد قائلا: سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد غني عن التعريف ويعتبر من الشخصيات المعاصرة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، وقد تبوأ مناصب عدة في الدولة وأبلى فيها بلاء حسناً وتاريخه مشهود له بالإنجاز ويمتلك خبرات عديدة لافتا الى اننا نبارك للكويت ولأنفسنا باختيار صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وندعو المولى عز وجل أن يعينه ويقدره على تحمل مسؤولية أغلى الأوطان، وأن يرفع من مكانة دولة الكويت العزيزة على قلوبنا ودعواتنا لأميرنا المفدى. وقال رجب إن اختيار سمو الشيخ مشعل الأحمد لولاية العهد يعكس حكمة وحنكة صاحب السمو أمير البلاد ورؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة، متوقعاً أن تشهد الكويت خلال الفترة المقبلة على يد سمو أمير البلاد ولي عهده الأمين نهضة تنموية شاملة ليستكملوا رحلة عطاء من سبقوهم و أن سمو ولي العهد يعد أحد المرتكزات الأساسية في دعم مسيرة الكويت بالفترة المقبلة، بفضل خبراته المتراكمة من كل من عاصرهم في بيت الحكم. وشدد على ان سمو الشيخ مشعل الأحمد سيلعب دوراً مهماً في استمرار خطة التنمية، ووضع الخطط الكفيلة باستمرارية «رؤية 2035» والتعجيل بإقامة المشاريع التي تسمح بتحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمي في السنوات المقبلة.