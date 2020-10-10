الأمير مهنئاً ولي العهد: مسيرتكم الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن تحظى دوماً بتقديرنا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية سموه -حفظه الله له لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وليا للعهد هذا نصها: «سمو الأخ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي أن أعرب لكم عن خالص التهاني وصادق التمنيات بمناسبة تزكيتنا لسموكم لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لكم وليا للعهد.

منتهزا هذه المناسبة السارة للاشادة بمسيرة سموكم الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم والتي تحظى دوما باعتزازنا وتقديرنا.

سائلين الباري جل وعلا أن يمدكم بالعون والسداد لمواصلة عطائكم المعهود للاسهام في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لوطننا الغالي والنهوض بمقوماته التي حباها الله سبحانه وتعالى له لتسجيل المزيد من الإنجازات على مساره الحضاري وبما يعزز من مكانته المرموقة بين الأمم مستلهمين بذلك خطى أميرنا الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- في مواصلة مسيرة الخير والنماء في الوطن العزيز ومبتهلين إليه عز وجل أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية».

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية سموه له لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة له وليا للعهد.

هذا نصها: حضرة صاحب السموالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ التقدير أتقدم لمقام سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم بأجزل آيات الثناء والعرفان على تشريفي بثقتكم الغالية وتزكيتي وليا للعهد في وطننا الغالي الكويت.

وإذ يطيب لي أن أتوجه لمقامكم السامي بعظيم الامتنان ووافر الشكر على التهنئة الكريمة بمناسبة تزكيتي من قبل سموكم رعاكم الله ومبايعة مجلس الأمة الموقر فإنني أغتنم هذه الفرصة لأعرب بكل إجلال عن خالص اعتزازي بنهج سموكم ومسيرتكم الحافلة بالعطاءات والإنجازات لوطننا الغالي وأهله الأوفياء.

وفي هذا المقام فإنني أتوجه إلى المولى عز وجل رافعا أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته رمزا للكويت وأنتم ترفلون في ثوب الصحة وكامل العافية كما أسأله جل شأنه أن يمدني بعونه وقوته لمساندة سموكم في مسيرتكم المباركة بلوغا لما تصبون إليه من نهضة تنموية عصرية شاملة تحقيقا لطموحات وآمال شعبنا الوفي وأن يديم على بلدنا العزيز نعمة الأمن والمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الباسقة بالأمل الواعد من لدن مقام سموكم حفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد».

