قادة العالم هنأوا القيادة السياسية: المزيد من الرفعة والتقدم للكويت

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني الشعب القطري لسموه وللشعب الكويتي بمناسبة تزكية سموه ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية سائلا المولى تعالى كل التوفيق والسداد لسمو ولي العهد لأداء الأمانة وراجيا أن يحقق لدولة الكويت وشعبها المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقد بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر الأخوية ومن صادق الدعاء بمناسبة تزكية سموه ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية ولدولة قطر كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من صاحب الجلالة السلطان عبد الله راية الدين المصطفى ابن المرحوم سلطان حاج أحمد شاه ملك ماليزيا أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها جلالته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد. وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس أرمين ساركکيسيان رئيس جمهورية أرمينيا أعرب فيها عن تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء في سلطنة عمان أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد متمنيا لصاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس فريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني الشعب السوداني لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها فخامته خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

