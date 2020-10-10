الغانم: ولي العهد شخصية رائدة وحازمة

وطن النهار

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها باسمه واخوانه أعضاء مجلس الأمة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات وذلك بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومبايعة مجلس الأمة لسموه وأداء سموه اليمين الدستورية أمام المجلس.

وقال الغانم في رسالته: يشرفني بعميق مشاعر السعادة أن نبارك لسموكم باسمي ونيابة عن اخواني أعضاء مجلس الأمة لنيلكم الثقة الغالية في تزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لكم لتولي سموكم ولاية العهد في دولة الكويت ومبايعة مجلس الأمة لكم وأداء سموكم اليمين الدستورية أمام المجلس. وأضاف: وانني لأنتهز هذه المناسبة التاريخية لوطننا العزيز الكويت وشعبها الأصيل كافة لأعرب لسموكم عن استحقاقكم لهذه المهمة الوطنية الجليلة لما تتحلون به من شخصية رائدة قيادية وقوة وحزم وصدق واخلاص وخبرات واسعة مشهود لها نال سموكم بها هذه الثقة الغالية من صاحب السمو أمير البلاد لتكونوا عضده وسنده في قيادة مسيرة البناء والتنمية والعطاء لكويتنا الغالية وشعبها الوفي داعيا المولى العلي القدير بأن يحفظ ويوفق سموكم ويسددكم ويؤيدكم من لدنه بالرشد والاخلاص وأن يديم على وطننا العزيز رفعته ورقيه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وبعون سموكم حفظكم الله ورعاكم وأن يبقي سموكم خير عضيد ونصير لسموه حفظه الله وعزا ونصيرا للكويت وشعبها انه سميع قريب مجيب الدعاء، ولسموكم أسمى التحايا وأجزل الأمنيات.

