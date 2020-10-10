الخالد: مسيرة ولي العهد حافلة بالإنجازات

وطن النهار

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها باسمه واخوانه الوزراء عن أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات وذلك بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد. وقال الخالد في رسالة يشرفني واخواني الوزراء أن نرفع الى سموكم أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة تولي سموكم ولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لهذه الثقة السامية داعين الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يسدد خطاكم لما فيه عزة ورفعة كويتنا الغالية وأضاف: ويطيب لي بهذه المناسبة السعيدة أن أعرب عن بالغ الاعتزاز بالنظرة الثاقبة والرؤية السديدة والثقة الكاملة التي أولاكم اياها سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد بتزكيتكم لولاية العهد عضدا وسندا لسموه وخالص التقدير لمسيرتكم المباركة التي تجسدها سنوات حافلة بالانجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة رمزا للوفاء ونموذجا فريدا للعطاء والاخلاص والتفاني في حب الوطن وايثار التضحية بالغالي والنفيس من أجله مؤكدين جميعا ونحن مقبلون على عهد جديد أن نكون على كلمة سواء متكاتفين متعاضدين نحو المزيد من التقدم والبناء لوطننا العزيز. وقال: خالص تهانينا وتمنياتنا لسموكم حفظكم الله بدوام نعمة الصحة والعافية ولبلدنا الحبيب دوام الأمن والاستقرار والرفعة والعزة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد وسموكم. وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة شكر جوابية لأخيه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء عبر فيها سموه عن خالص شكره لسموه واخوانه الوزراء على ما أعربوا عنه من خالص التهاني وصادق التمنيات بهذه المناسبة مقدرا سموه ما أبدوه من مشاعر الولاء والمحبة سائلا الله العلي القدير أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لما فيه خير الوطن ورفعته وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

