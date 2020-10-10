صلاح المضف هنأ سمو الأمير وسمو ولي العهد

وطن النهار

تقدم مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح مضف المضف نيابة عن جميع العاملين في البنك بخالص العزاء والمواساة بوفاة والدنا وقائدنا وأميرنا صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه- لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الأبي بالمصاب الجلل. وعبر المضف في تصريح صحافي بصادق الدعوات والتهنئة الى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم والى سمو الشيخ مشعل الأحمد ثقة سمو أمير البلاد، وتسميته ولياً للعهد. وأضاف المضف: «ندعو الله عز وجل أن يوفق صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، على حمل الأمانة، سائلاً المولى عز وجل أن يسدد خطاهما بالخير ويحفظهما ذخراً وسندًا للكويت وللشعب الكويتي الكريم، ضارعاً الى الله أن يرحم ويغفر لقائد العمل الانساني صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- والى جنات النعيم مثواه اللهم آمين.

