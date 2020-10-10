أعضاء البلدي: ولي العهد ذو رؤية تنموية متطورة

وطن النهار

قدم عدد من أعضاء المجلس البلدي التهاني والتبريكات بتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، وقوبل هذا الاختيار بفرح كبير ومباركة من قبل أبناء الأسرة الكريمة والوزراء والجهات الحكومية ، لاسيما أن الشيخ مشعل الأحمد يعتبر شخصية قيادية فذة و رجل حكمة وعمل مع المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وكان قريبا منه، كما انه سيسير على نفس النهج ويكون عضدا لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ، وعبر أعضاء المجلس البلدي عن فرحتهم بهذا الاختيار.

من جانبه قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي نبارك لسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد تنصيبه ولياً للعهد متضرعين الى الباري عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطاه وأن يجعله عضداً وسنداً لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد.

بدوره هنأ نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته وليا للعهد ونيل ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأضاف هنيئا للكويت مباركة وتزكية وثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والأسرة الحاكمة والشعب الكويتى أجمع لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، ويطيب لى بهذه المناسبة ان اتقدم بأسمى ايات التهاني وأصدق التبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ سموه عضدا متينا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد.

من جهته أكد عضو المجلس البلدي احمد هديان ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد قادر على اداء مهامه الجديدة علي اكمل وجه بعد تزكية سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد له لتوليه هذا المنصب كولي للعهد ونتمنى له التوفيق والنجاح في اداء هذه المهمة وتلبية جميع متطلبات الشعب الكويتي في ظل الظروف الحالية تحت قيادة صاحب السمو الأمير فولي العهد يملك خبرة كبيرة في ادارة الشؤون الداخلية بالبلاد وظهر ذلك من خلال توليه العديد من المناصب ونجح في تطويرها بشكل ملحوظ للعيان.

وقال هديان ان سمو ولي العهد رجل يتمتع بالحكمة والحنكة في ادارة الامور ويغلب عليه طابع الجدية والحزم وهذا يعد سببا رئيسا في نجاح مشواره العملي الذي ننتظر منه الكثير باعطاء كل ذي حق حقه بعد توليه منصب ولي العهد مبينا انه قادر على تخطي كل الصعاب والعواقب التي تمر بها البلاد في ظل الظروف الحالية ومواجهة فيروس كورونا والتي اثرت على الوضع الاقتصادي للكويت لذلك فان الشعب الكويتي لديه ثقة كبيرة في تخطي هذا التراجع عبر اتباع كل تعليمات وتوجيهات القيادة السامية المتمثلة في سمو امير البلاد وسمو ولي عهده، مبينا انه يجب على الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية حتى يتثنى لنا ان نأخذ بيد بلدنا إلى بر الأمان.

واوضح هديان ان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد أعلن مرات عديدة في وقت سابق بأحدى المناسبات انه على العهد باق في أداء مهام عمله من أجل كويتنا الحبيبة وانه على القسم الذي، قسمه وعاهد الجميع عليه هو الله والوطن والامير واستمر سموه على هذا النهج حتى يومنا فكان شغله الشاغل هو مصلحة الكويت وكيفة تطويرها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

وتمنى هديان لسموه ان يحقق جميع امنيات الشعب في الفترة المقبلة وان يسدد الله خطاه في مشواره ومن ثم الصعود بالبلاد إلى اعلى الدرجات والمراتب في مصاف الدول المتقدمة وان تشهد الكويت طفرة حقيقية في عهده وتحت قيادة صاحب السمو امير البلاد سمو الشيخ نواف الأحمد.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي حمود العنزي نبارك تزكية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لسمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد، مؤكدا أن سموه شخصية قيادية معروف عنها النزاهة والحزم وحبها لأهل الكويت.

وأكد العنزي ان هذا الاختيار مثالي وفيه الكثير من الحكمة خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات وتنمية لهذا البلد الشامخ بحكامه، مؤكدا على مبايعة الشيخ مشعل على السمع والطاعة، داعيا المولى ان يحفظ صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين لما يحب ويرضى ولما فيه خير للبلاد والعباد

وهنأ العضو عبد العزيز المعجلتزكية الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد مؤكدا أنه من الشخصيات القيادية الفذة، لاسيما أنه جعل من مؤسسة الحرس الوطني من أفضل المؤسسات العسكرية والحكومية في الدولة، الأمر الذي يحمل لنا الخير والبشرى بان القادم أفضل في ظل سمو ولي العهد القوي الأمين.

وقال المعجل نسأل لله التوفيق والسداد للكويت الغالية وأن يحفظها بقيادة أميرها وولي عهده .

كما هنأ العضو المهندس عبدالسلام الرندي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد قائلا: حفظكم الله ورعاكم ونبارك لسموكم ونيلكم ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد و نسأل الله ان يجعل عهدكم عهد خير وامن وأمان ورخاء وازدهار على كويتنا الحبيبة وحفظ الله الكويت وشعبها.

