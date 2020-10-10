محامون: ولي العهد خير سند لاستكمال مسيرة النهضة والبناء

وطن النهار

تقدم عدد من القانونيين إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بالتهنئة و التبريكات لاختياره من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد متمنين من الله التوفيق له، مستذكرين انجازات سموه خلال توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني ومعاصرته ومرافقته للامير الراحل الشيخ صباح الاحمد طيب الله ثراه.

وتقدم المحامي زيد الخباز لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح بأطيب التهاني على اختياره من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد ليكون عضيداً له في استكمال مسيرة البناء والنهضة، وتوليه منصب ولي العهد.

واضاف الخباز أن سموه يعد أحد أبرز الشخصيات التي عاصرت مسيرة بناء الكويت ، وقد كان قريباً من الأمير الراحل طيب الله ثراه الشيخ صباح الاحمد ، وأحد أهم الشخصيات التي برزت بقوة خلال توليه لمنصب نائب رئيس الحرس الوطني، حيث قام بتطوير منظومة الحرس الوطني بشكل كبير لاسيما خلال ازمة جائحة «كورونا» التي شهدتها البلاد أخيراً و التي كشفت كفاءة رجال الحرس الوطني في نداء الواجب بفضل قيادة سمو ولي العهد اثناء توليه منصب نائب الحرس الوطني.

ومن ناحيته قال المحامي جراح هادي العنزي: نتقدم إلى حضرة صاحب السمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد باطيب التهاني والتبريكات لاختيار سمو الامير البلاد الشيخ نواف الاحمد له ليكون عضيده في قيادة البلاد ووليا للعهد .

وأكد العنزي أن سموه أحد الشخصيات السياسية المهمة التي قدمت الكثير للوطن من خلال مرافقته للامير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، حيث تعلم من تاريخه السياسي وحكمته وظل على الدوام قريباً من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله .

واضاف العنزي ان سموه ترك بصمات واضحة حين تولى منصب نائبا لمؤسسة الحرس الوطني إذ سارع إلى اتخاذ قرارات كبيرة ومهمة تصب في رفعة وتطوير الحرس الوطني التي شاهدنا كفاءة منتسبيها على جميع الميادين.

ومن جانبه قال المحامي محمد الصايغ بان سموه ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد خيرا عضيداً لسمو امير البلاد، مضيفا إلى أن سمو ولي العهد له من الخبرة من خلال مرافقته لسمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أنه كان قريباً من الأمير الراحل ومرافقا له على الدوام يمتد ذلك لسنوات طويلة ولم يبخل قط في بذل الجهد لسموه الراحل ومن أجل الكويت.

وتقدم الصايغ إلى سمو ولي العهد بالتبريكات لتولي منصب ولي العهد متمنيا له التوفيق والسداد.

ومن ناحيته قال المحامي جاسم التويتان أن حكمة وحنكة سمو وأمير البلاد الشيخ نواف الاحمد في اختيار الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد تعكس رؤيته الثاقبة وبصيرته النافذة في بصمات سمو ولي العهد في الحرس الوطني وإنجازاته الكثيرة التي شهدتها مؤسسة الحرس الوطني خلال مسيرته في توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

واضاف ان سمو ولي العهد أحد شخصيات الكويت الكبيرة الذين ساهموا في إرساء دعائم الدولة وشاركوا في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها البلاد.

وتمنى التويتان من الله ان يوفق سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد في منصب ولي العهد وان يكون عضيدا لسمو أمير البلاد وان يسدد خطاه.

