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وطن النهار

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بوشهري: ولي العهد خير سند لصاحب السمو


هنأ محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته ونيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومبايعة مجلس الأمة لسموه بالاجماع.
وقال بوشهري لـ «كونا» «إن سمو ولي العهد يعتبر من الكفاءات الامنية والمشهود لها في البلاد حيث أحدث سموه نهضة نوعية في الحرس الوطني عندما تولى مسؤوليته».
وأضاف «أن سموه نال ثقة سمو أمير البلاد لما يتميز به سموه من سمعة طيبة وصلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لولاية العهد داعيا الباري عزوجل أن يسدد خطاه وأن يعينه على حمل الامانة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من أمن ورخاء.


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