الهاجري: الكويت ستحقق في العهد الجديد مزيداً من التقدم والازدهار

وطن النهار

تقدم نائب رئيس الاتحاد الوطني للعاملين ورئيس نقابة العاملين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب سعيد هندي الهاجري بالتهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد? بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم مؤكد بأن الشعب الكويتي مطمئن أن الكويت ستحقق في العهد الجديد مزيدا من التقدم والازدهار امتدادا لنهضة الكويت الجديدة التي رسخها صاحب السمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد كما أننا نشعر بكثير من التفاؤل للعهد الجديد بأنه عهد النزاهة والحزم لما عرف من سيرة صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الحزم في الاصلاحات والمساواة في تطبيق القانون والإعلاء لقيم النزاهة والعدالة والمساءلة. كما هنأ الهاجري سمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة مبايعة سموه بالاجماع وليا للعهد في مجلس الامة بعد تزكية سامية من صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد، لافتا إلى أنه اختيار يليق بسموه واسناد في محله ليكون العضيد الامين لسموه.

واكد الهاجري أن الكويت ستبقى دولة تنعم بالرخاء والازدهار والامن والأمان ، ونسأل الله أنه يعين سمو الأمير وولي عهده الأمين لما فيه الخير للكويت وأهلها متعهدين بالسمع والطاعة وان نكون لهما عونا ولمسيرتهما عملا ودعماً، متفائلين بمتغيرات الفترة القادمة التي ستحمل بشائر خير تصب في مصلحة الشعب.

