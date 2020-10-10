ناشطون: سمو ولي العهد يسعى دائماً إلى الإصلاح

وطن النهار

على الرغم مما تمر به البلاد من تداعيات ازمة الكورونا «كوفيد 19» والمشاكل والتجاذبات السياسية وقرب انتهاء الفصل التشريعي الاخير والاستعداد للانتخابات البرلمانية ، وعلى وقع الصدمة الكبيرة والحزن الذي خيم على البلاد بفقد امير دولة الكويت الراحل سمو الشيخ صباح الاحمد ، تولى شؤون البلاد سمو الامير الشيخ نواف الاحمد وتم تزكية ولي العهد الجديد سمو الشيخ مشعل الاحمد وهما خير خلف لخير سلف الامر الذي آذن بدخول حقبة جديدة استبشر فيها المواطنون بعهد جديد يتميز بالتغيير ودعم طموحات الشباب والاصلاح في البلد.

«النهار» استطلعت اراء عدد من الناشطين الاجتماعيين والتربويين والاعلاميين حول نظرتهم للعهد الجديد وطموحاتهم فيه ، وقد اكدوا ثقتهم بنزاهة وحزم سمو ولي العهد المشهود له وانصافه للطاقات الشبابية، آملين ان تشهد السنوات القادمة اصلاحا جذريا وحلا للمشاكل العالقة وازدهارا في اقتصاد البلد واوضاعه المعيشية .

من جانبه قال الناشط الاجتماعي د. علي البلوشي: بوفاة فقيد الكويت والامة العربية والاسلامية والعالم وفقيد الحكمة والانسانية ورحيل قائد الدبلوماسية المغفور له سمو الشيخ صباح الاحمد الى الرفيق الاعلى بعد مسيرة سياسية وانسانية مشرفة تنحني لها الرؤوس احتراما وفخرا ، تقلد امير التواضع والحكمة سيدي صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه مسند الامارة ومن ثم تزكيته السامية لسيدي سمو الشيخ مشعل الاحمد لولاية العهد بكل انسيابية ونظرة ثاقبة ليكون عونا له وعضده، رغم ما يحمله انتقال السلطة من صعوبات في اغلب دول العالم الا اننا بفضل من الله اولا وثم بفضل حكمة صاحب السمو امير البلاد وتوافق أسرة ال الصباح الكرام ووعي الشعب الكويتي الوفي .

وتابع البلوشي: وقد بارك الجميع وأثنى على هذا الاختيار السامي واستبشر الجميع بالخير لما يحمله سمو الشيخ مشعل من نضج بالفكر وحكمة وما يتمتع به من رؤية اصلاحية وعشق للتطوير لافتا الى ان سموه يعد من الفاعلين في الاسرة الحاكمة ولم يكن بعيدا عن الاحداث والملفات المهمة بالشأن الكويتي، وخير شاهد على هذه الكلمات ما لمسه الحرس الوطني من تقدم وازدهار وتطور حيث اهتم سموه بتشجيع وتحفيز منتسبي المؤسسة على الالتحاق بالدورات وورش العمل ودعمه للحاصلين على الشهادات العليا واهتمامه بالتحصيل الاكاديمي والمهني.

واضاف : ويقوم سموه باستقبال المميزين ويشجعهم بشكل فوري ولمسنا دور الحرس الوطني جليا وقت الازمات حيث يقوم رجال الحرس الوطني بسد النقص في اي قطاع وتشارك المؤسسة بفاعلية بالانشطة المجتمعية المختلفة ، أي أن سموه اهتم بالانسان والبنيان وجودة العمل والانجاز ، وله اسهامات فعالة بوزارة الداخلية سابقا كذلك وتم تكريمه بوسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا نظير عطاءاته المميزة، هذا بفضل اهتمام سمو ولي العهد الحثيث ومتابعته ورغبته في الابداع والتطوير.

واضاف: ومعروف عن سموه الاهتمام بالعمل والانجاز اكثر من اهتمامه بالظهور الاعلامي ، ويمتلك خبرة امنية كبيرة، فهنيئا للكويت بهذا الاختيار ونحن على ثقة بأن قطار الاصلاح والتطوير لن يتوقف بل سيستمر وبشكل متميز ونرجوا من الله عز وجل أن يمد سيدي صاحب السمو امير البلاد وسيدي سمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما بالصحة والعافية وأن ينفع بهما البلاد والعباد ونسأل الله لهما التوفيق والسداد لما فيه خير ورفعة للكويت وشعبها الوفي واعانهما الله على مواجهة مصاعب هذه المرحلة الحرجة التي يواجهها العالم من الناحية الصحية والاقتصادية وغيرها من ملفات الشأن الداخلي الهامة وأن تتجاوز الكويت بقيادتها الحكيمة كل المعوقات حتى نلحق بركب التقدم والازدهار وتستكمل المسيرة العطرة بشكل أكثر اشعاعا وتميزا وأن نتبوأ المكانة المرموقة بين دول العالم ونبايع ونعاهد نحن كشعب القيادة على السمع والطاعة، وحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

العهد الجديد

ومن جانبه قال ناي?ب ري?يس الاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار سلامه الغريّب: ارفع اسمى ايات التهنئة الى سمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح لنيله ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بتنصيبه وليا للعهد وما عرفناه عن الشيخ مشعل الحزم والقيادة الحكيمة فقد ارتقى بالحرس الوطني لاصبح من افضل المو?سسات ليس فقط على المستوى المحلي وانما العالمي وكلنا ثقة بسموه عضيدا لصاحب السمو الامير للابحار بسفينة الكويت ونقلها الى العهد الجديد لتعود عروس الخليج .

وبدوره قال المحامي سعود النجادة: نرفع لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الله اسمى ايات التهنئة والتبريكات بمناسبة نيله الثقة الغالية وتزكية سمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد له كولي للعهد، داعين الله عزوجل ان يكون عونا لسموه في استكمال مسيرة التمنية والخير والازدهار لدولتنا الحبيبة الكويت وان يديم على وطننا الغالي نعمة الامن والامان.

الحرس الوطني

اما الناشط الاجتماعي فالح المياح فقال في مشاركته: نبارك لسمو الشيخ مشعل الا?حمد على اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الا?حمد له ونيله ثقة مجلس الا?مة، وسمو الشيخ مشعل الا?حمد طور الحرس الوطني في كل المجالات وخلال ا?زمة فيروس كورونا ا?ثبتوا وجودهم وهذا دليل على القيادة الحكيمة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الا?حمد ونسال الله له التوفيق والنجاح.

ومن جانبها قالت الاعلامية ابرار المفيدي نبارك لانفسنا بتولي صاحب الحكمة ونصير الشباب الشيخ مشعل الأحمد منصب ولي عهد البلاد ونبايعه على السمع والطاعة داعية الله ان يسدد خطاه وان يعينه ويقدره على حمل الامانة العظيمة.

وتابعت المفيدي: فسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد باذن الله خير سنداً لسمو الامير فهو رجل الامن القوي وكان خير قائد بالجهاز العسكري وبكل منصب تولاه وفقه الله في خدمة بلادنا الحبيبة الكويت وحمايتها ونسا?ل الله تعالى ان يكون خير عون للشباب الكويتي وان يا?خد بيدنا ويساندنا في تحقيق طموحنا لنعمر بلادنا بطاقاتنا وافكارنا البناءة.

ربان السفينة

ومن جانبها قال الناشطة الاجتماعية حورية تقي: أبارك لوالدنا وأميرنا سمو الشيخ نواف الأحمد الذي عاصر الكثير من المواقف التي عاشتها دولتنا الحبيبه فكان نعم من يستشار وأخذ في زمام الأمور في الدولة لفترة بسيطه قبل تولية الإمارة والتمسنا حب الكويت في كلماته واليوم يتوج أميرا . أسأل الله العلي القدير أن يجعل الخير والصلاح في طريقه فإنها أمانة ومسؤولية وهو أهل لذلك وواجبنا كشعب محب أن نكون كالبنيان المرصوص نشد يدنا بيده فالمسؤولية مشتركة لنكون مساهمين للمحافظة على ما قدمه المغفور له الشيخ. صباح الأحمد الصباح رحمة الله من انجازات جعلت لدولتنا الحبيبة اسما لامعا في كل بقاع العالم.

واضافت تقي: وها هو ربان سفينتنا ينطلق في رحلة من العطاء والولاء والقضاء على الفساد وعدم الاستماع لتلك الإشاعات التي تدمر المجتمع. فنرفع أفضل التبريكات والولاء والتقدير لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه لولاية العهد فبإذن الله هو أهل لذلك وثقتنا بما سوف يقدمه في مسيرته. فلتسير سفينة الكويت مجددا بربانها أميرنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد نحو التخطيط والتنمية والازدهار كما عهدنا من آل الصباح الكرام.

ومن جانبها قالت رئيس فريق الطيبين Q8 للتراث الناشطة الاجتماعية ايمان الشراح: اتقدم بخالص التهنئة والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وان هذه الثقة جاءت لأن الشيخ مشعل الصباح مشهود له بالعدالة ويهتم بالكفاءات الوطنية ونتمنى لسمو ولي العهد ان يسدد خطاه وان يعينه على هذه المسؤولية وان الكويت لاتلد الا رجالا أوفياء يشهد لهم سلكهم خلال فترات المناصب التي يكلفون بها فحفظ الله كويتنا وشعبها وجعلها دار أمن وأمان وتبقى كويت الإنسانيه دوما.

سمعاً وطاعة

اما الناشطة التربوية الاستاذة اشواق العنزي فقالت: تم في صباح يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر ????م ، تزكية سمو أمير البلاد الشيخ

نواف الأحمد لأخيه الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ، ليتولى بذلك حمل هذه الأمانة ويكون خير سند ومعين لسمو أمير البلاد في مسيرة البناء والعطاء لدولتنا الحبيبة الكويت ولقد نال سموه بهذه التزكية السامية مباركة الأسرة الحاكمة بناء على تصريح سابق الوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، متمنين له دوام التوفيق والسداد والخدمة البلاد.

وتابعت: كما أن سمو الشيخ مشعل الأحمد قد أدى يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر اليمين الدستورية وليا للعهد بعد مبايعته بالإجماع في مجلس الأمة عملا بالمواد 4 و6 و63 من الدستور والمادة 7 من قانون توارث الإمارة ، متمنين له الخير والنجاح لرفعة البلاد و تقدمها.

واضافت العنزي : الشيخ مشعل الأحمد من أبرز وجوه أسرة آل الصباح وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر ، من مواليد 1940م ، عاصر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت منذ صغره وله علاقات طيبة مع سائر المواطنين.

وإن الكويت وشعبها لتفرح في هذا اليوم وبالعهد الجديد متمنين لسموه عهدة مليئة بالإزدهار والتقدم لما فيه مصلحة البلاد .

رجال صدقوا

ومن جانبها قالت الاختصاصية النفسية والناشطة حوراء دشتي: لأن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. ولأن للحزم ولين القلب وجهان لعملة واحدة .. وللأمانات أهلها .. وللمسؤوليات مكامن فيمن اجتمعت به طيب الخصال ورباطة الجأش .. نجده سموه نال شرف تزكيته لولاية العهد كما استحقها بجدارة من خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات على مستوى الدولة والخدمات والمناصب التي تولاها بالتتابع فأحسن قيادة الدفة وتقدم بإخلاص في العلم والعمل وتقدير الأزمنة والأمكنة في صياغة تاريخ حافل لمسيرته على المستوى الشخصي ولمسيرة بلادنا الكويت في ظل كل ما ممرنا به من تحديات توالت واستطعنا بفضل من الله أن نتخطاها آملين من المولى أن يمدنا بالمزيد من الاستقرار والأمان في ظل قيادتهم الحكيمة ورعايتهم الميمونة .. ونحن نأمل ونتطلع كشباب يمتلك من الطاقات والمؤهلات الكثير لتقديمه فيما يصب في نهضة ورفعة بلدنا الكويت ومستقبل أجيالنا وأمانهم النفسي والمجتمعي .. أن يكون لنا الدور الموازي المشرف يدا بيد لما يصبو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للانطلاق به من خطط للتنمية والتطوير والاستثمار بالكوادر الوطنية من أبناءنا المنتجبين.. ونسأل الله لسموه المزيد من التوفيق والعلو والسؤدد وأن يبارك الله لهم هذه الخطوات نحو كويت المستقبل الواعد.

ومن جانبها قالت الناشطة الاجتماعية د.ايمان الخباز : الشيخ مشعل الاحمد الجابرالصباح رجل من طراز رفيع يملك القوه والشموخ بمهابه ولان القادة هم النموذج والخبره نبارك حصول الثقه الاميرية السامية بتزكيه الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد داعين الله عز وجل ات يسدد خطاه لما فيه خير ومصلحة الوطن في ظل قياده حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي.

وبدورها قالت الناشطة فرح الخياط: نبارك لسمو الشيخ مشعل الاحمد بتوليه ولاية العهد الرجل المناسب في المكان المناسب فهو اعتاد مرافقة الكبار من اسرة الحكم فهو صاحب فكر ومعرفة وحسن تصرف لاسيما حينما ارتبط اسمه بالمؤسسة العسكرية في الحرس الوطني وبالتأكيد لمشوار سموه سيحفل بالنجاح والتوفيق ونأمل له الخير والسداد.

وختاما اعربت رئيس فريق كويتي بالقمة الناشطة مناير العنزي عن تفاؤلها في المرحلة الجديدة لما عرف عن سمو ولي العهد الجديد من طموح وارادة وحزم في الاشراف على المشاريع والافكار ودعم للجهود التطوعية ، وقالت العنزي : ابارك للكويت ولاسرة الصباح لتزكية صاحب السمو لاخيه الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد اسال الله له بالتوفيق ورفعة الكويت وحفظ الله الكويت وشعبها واميرها من كل مكروه.

