قياديو «الشؤون» و«ذوي الإعاقة» و«القوى العاملة»: سمو ولي العهد عادل يؤمن بتكافؤ الفرص

وطن النهار

زف عدد من قيادات وزارة الشؤون وهيئتي شؤون ذوي الاعاقة والقوى العاملة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الاحمد على نيل سموه الثقة الغالية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله، مؤكدين أن سموه رجل من الطراز الأول يجمع من الدهاء السياسي والحزم العسكري، سائلين المولى عز وجل ان يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد.

في البداية، هنأت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، الشعب الكويتي بتزكية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد، مؤكدة أنه سيكون خير خلف لخير سلف، لاستكمال مسيرة بناء وتطوير الكويت لتكون ضمن صفوف الدول المتقدمة في جميع المجالات.

وأضافت «نبايعه على السمع والطاعة ونعاهده على العمل بكل جد واخلاص لرفعة الكويت وأهلها، لاسيما أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيكونون وبكل تأكيد نصب أعينه ومحل أهتمام بالغ له».

من جانبه، قال مدير عام هيئة القوى العاملة بالأنابة د.مبارك الجافور: «يسرني باسمي ونيابة عن العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد وحصوله على ثقة مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، متمنيا لسموهما موفور الصحة والعافية.

ودعا الجافور، المولى عز وجل أن يشملهما سبحانه برعايته وان يسدد خطاهما في قيادة سفينة الوطن لتحقيق الرخاء والازدهار ومتدثرين بالحكمة التي عهدناها في أسلافهما من أصحاب السمو رحمهم الله جميعا، مستكملين مسيرة سفينة الوطن الغالي في البناء والتنمية والازدهار، سائلا الله - عز وجل- ان يسدد خطى ولي العهد ويعين سموه على تحمل أمانة المسؤولية والثقة التي أولاها إياه حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه».

من ناحيته، تقدم نائب مدير عام شؤون العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله المطوطح، بتهنئته لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتزكيته وليا للعهد من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية وأن يوفقه الله ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة العطاء والنمو والازدهار للوطن الغالي، وتعزيز مكانة دولة الكويت على المستوى الدولي».

بدوره، قال نائب المدير العام للموارد البشرية والماليه بالانابة مرزوق العتيبي: «‏نبارك لسمو الشيخ مشعل الاحمد تزكيته ولياً للعهد، ‏اعانه الله على حمل الامانة ووفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد، قائلا: «‏نبايعك على السمع والطاعة».

من جهته، تقدم الوكيل المساعد لقطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي، بالتهنئة لصاحب السمو ولي العهد، متمنيا من الله ان يسدد خطاه ويعينه على حمل الامانة، مشيرا إلى انه خير سند لحضرة صاحب السمو امير البلد حفظهم الله وامده بالصحة، قائلا «نبايعك على السمع والطاعة يا صاحب السمو».

بدوره، تقدم الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري المطيري، بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بمناسبة تزكية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ولياً للعهد، متمنياً له التوفيق والسداد وأن يكون خير عون وسند لحضرة صاحب السمو امير البلاد، سائلا الله عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وهو إن شاء الله أهلا لها.

من جهته، قال مدير ادارة عمل محافظة الاحمدي محمد الظفيري في الهيئة العامة للقوى العاملة: «سط الفضاء الإلكتروني والاعلام المزدحم وطقوسه الأثيرة، قد لا يقدح بريق ما نكتب، إلا أن توقد الضمير يدفعنا للمشاركة، ‏ونقول مبروك لسمو الشيخ مشعل الأحمد ثقة سمو الأمير باختياره ولياً للعهد، ونسأل الله ان يعينه ويوفقه ويكون سندًا وعضيداً للأمير».

من ناحيتها، قالت مدير ادارة التوريدات والمخازن بوزارة الشؤون الاجتماعية منيرة الكندري، أن سمو الشيخ مشعل الاحمد الصباح رجل من الطراز الاول يجمع دهاء السياسه وحزم العسكري في شخصية واحدة، مؤكدة أنه عرف عن سموه ذات نظرة ثاقبة وشخصية محبوبة وعادلة، التدين والاخلاص منهجا له في خدمة الوطن.

وأضافت «اذا ضرب يضرب بيمين قويه مستعين بسنة نبيه، وقراراته متوازنة له طموح منشود وعطاء بلا حدود، تتسم صفاته بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فهو صاحب منهج اصلاحي والمنتصر للمظلومين».

وتابعت: «لذا نبايعكما نحن ابناء الكويت على السمع والطاعة فهنيئاً لنا بكما، فاخلص الدعوات واجلٌ المباركات لسمو الشيخ مشعل الاحمد لنيله تزكية صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد لولاية العهد جعله الله خير عون لسموه وفتح له عهد الولاية بخير وعافية، نفع الله بك البلاد والعباد واعانك الله على الامانة ووفقك وسدد خطاك».

بدورها، تقدمت مراقب العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى فايز الخميس، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة نيله ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لاختياره ولياً للعهد سائلين الله عزوجل أن يوفقكم الله ويسدد خطاكم لما فيه خير للبلاد والعباد ويجعلكم سنداً وعضداً لأمير البلاد المفدى ونعم الاختيار ونعم العضد.

وأضافت: «نقدم السمع والطاعة لسموهما وأن يوفقهما ويسدد خطاهما ويديم عليهما الصحة والعافية واستكمال مسيرة رؤية والدنا رحمه الله بابا صباح الأحمد قائد الإنسانية بالتكاتف والتعاون في كل خير يعود لديرتنا الكويت الغالية وشعبها».

