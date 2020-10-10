مسؤولون: سمو ولي العهد أهل للثقة

وطن النهار

جاءت تزكية سمو الامير الشيخ نواف الاحمد لسمو الشيخ مشعل الاحمد لولاية العهد لتؤكد النظرة الثاقبة والحكيمة لصاحب السمو لما يمتلك سمو ولي العهد من الخبرة على مدى عقود من الزمن التي كان فيها قريبا من حكام الكويت ونهل من خبراتهم وتجاربهم الامر الذي انعكس على مواقفه وقراراته الايجابية عندما تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

وبارك المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د. غازي الرشيدي تزكية سمو الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد من قبل صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد ، خاصة لولي العهد مشعل محبة ومكانة كبيرة عند المواطنين فهو شخصية قيادية ويتميز بالحكمة والخبرة الكبيرة في العمل من خلال منصبه كنائب لرئيس الحرس الوطني واهتمامه بجميع التفاصيل التي من شأنها رفع كفاءة وتميز افراد الحرس الوطني.

وتمنى الرشيدي لولي العهد طول العمر والصحة والعافية وان يعينه تعالى على تحمله المسؤولية الى جانب سمو الأميرلاسيما وان الشيخ مشعل الأحمد الساعد الايمن لسمو الأمير مبتهلين للباري عز وجل ان يسدد خطاهما ويعينهم اعلى الخير والتقدم لدولتنا الحبيبة.

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق بالمؤسسه العامة للرعاية السكنية احمد الهداب ان تزكية سمو الشيخ مشعل الاحمد لولاية العهد من قبل صاحب السمو امير البلاد خطوة مباركة وموفقة حيث ان سمو الشيخ مشعل الأحمد صاحب مواقف وصاحب قرار يصدر بالحق وينصف الموظفين دائما في الحرس الوطني ويساند الموظف اذا اتاه بتظلم ولا يخرج من عنده الا وقد اخذ حقه لانه لا يحب الظلم ولا يرضى ان يظلم العاملون معه احدا وبابه مفتوح دائما لسماع الموظفين والمواطنين.

واضاف الهداب اليوم مرحلة جديدة وعهد جديد للكويت وابنائها نتوسم الخير لتزكية الشيخ مشعل الاحمد لولاية العهد لانه يحمل في قلبه كل الكويت وفقه الله وسدد خطاه للكويت والكويتيين.

بدوره استبشر مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمرمحمد الرويح الخير من اختيار وتزكية سمو أمير البلاد لسمو الشيخ مشعل الاحمد لولاية العهد حيث يعتبر من المسؤولين الذين ساهموا في دفع عجلة التطور بالحرس الوطني وكان المسؤول القريب من الجميع ويجسد أروع أمثلة التواضع، ويحمل الشيخ مشعل الأحمد كثيراً من الخصال الحميدة والصفات الراقية فهو يحمل حب الكويت وشعبها في قلبه وعقله الى جانب تفانيه في خدمة الوطن وبذل الوقت والجهد في سبيل رفعة البلد ورقية على مختلف الاصعدة، داعيا المولى عز وجل ان يسدد خطاه ويجعله العون والسند لصاحب السمو امير البلاد.

بدوره أكد نائب رئيس الجمعية الدولية للهندسة القيمية بالخليج وعضو مؤسس للاتحاد العربي للتنمية البشرية والاستثمار المهندس بدر الذايدي ان تزكية صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد لسمو الشيخ مشعل الاحمد أمر محمود لدى جميع اطياف الشعب الكويتي لما عرف عن الشيخ مشعل من دماثة الخلق والتواضع الجم والاخلاص في خدمة الكويت وافكاره النيرة نحو فلسفة العمل في الحرس الوطني الذي كان ومازال يقدم نموذجا يحتذى به في التعامل والتكيف والمساهمة في كل ما يخدم البلد ومواطنيه تحت كفالة الدستور وضمن الحرية والديموقراطية في الكويت الحبيبة.

واضاف الذايدي ان سمو الشيخ مشعل الأحمد احد رجالات الكويت الذين ساهموا ببنائها في تاريخها القديم والحديث وكان طوال حياته قريباً من القرار والحاكم يلامس ويعايش عن كثب شؤون البلاد وهمومها وحاجات المواطنين وتطلعاتهم، آملين ان يسدد خطاه على الخير واليمن وان يحفظ سمو الامير الشيخ نواف الاحمد ويعينه..

