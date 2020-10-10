أنس الصالح: استكمال مسيرة البناء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة

وطن النهار

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح سمو الشيخ مشعل الأحمد لنيله الثقة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومبايعة سموه من أعضاء مجلس الأمة وليا للعهد.

وقال الوزير الصالح في برقية تهنئة «يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة صدور الأمر السامي بتزكيتكم وليا للعهد ومبايعة مجلس الأمة لسموكم».

وأضاف «ندعو المولى عز وجل أن يعين سموكم على حمل هذه الأمانة معربين عن عظيم فخرنا واعتزازنا بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني والعطاء المطلق الذي لا ينضب من أجل خدمة وطننا العزيز وشعبه الكريم حفظكم الله عضدا وسندا لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لاستكمال مسيرة البناء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموكما حفظكما الله ورعاكما».

