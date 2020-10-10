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الإبراهيم: سمو ولي العهد يمتلك مسيرة مباركة في خدمة الكويت


هنأ المستشار في الديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - بمناسبة تزكية سموه وليا للعهد من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومبايعة مجلس الأمة لسموه بالإجماع. وقال الإبراهيم إن سمو ولي العهد يمتلك مسيرة مباركة في خدمة الكويت وبذل جهودا جبارة أسهمت في تعزيز مكانة دولة الكويت واستقرارها. وأفاد بأن عطاء وخبرة سموه محل احترام وتقدير من الجميع وسيسهم هذا العطاء المبارك في نهضة الكويت وازدهارها ورقيها بين الدول. وابتهل إلى المولى جل شأنه أن يكلأ سموه بموفور الصحة وتمام العافية لمساندة أخيه سمو أمير البلاد في قيادة مسيرة التنمية بالكويت.


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