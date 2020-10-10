إعلاميون: ولي العهد خير سند ومعين لصاحب السمو

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تقدم عدد من الإعلاميين بالتهنئة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ومبايعة مجلس الأمة له.

في البداية قال المخرج علي الريس في التهنئة: إن ثقة سمو الامير المفدى الشيخ نواف الاحمد بتسمية سمو الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد لهي الوسام الحقيقي على صدر سمو ولي العهد اليد اليمني لسمو الامير لقد عرفنا سمو ولي العهد رجل دولة حقيقياً عاش إلى جوار الكبار فكان نعم العون والسند لسمو أمير القلوب الشيخ جابر الاحمد ولسمو أمير الانسانية الشيخ صباح الاحمد وها هو اليوم يقف الي جوار سمو الامير الشيخ نواف الاحمد سندا وعونا ووليا للعهد من اجل تكملة مسيرة اسرة الصباح الكريمة في قيادة الكويت إلى المستقبل بكل فخر واعتزاز. وفقه الله وسدد خطاه.

بدورها قالت الاعلامية منيرة عاشور: ‏نبايعكم على السمع والطاعة ونسأل الله عز وجل ان يعطيكم بطانة صالحة تعينكم على حمل هذه الأمانه الله يوفق و?ة أمورنا لما فيه خير البلاد وشاركت الاعلامية ورود حيات قائلة: ابارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد ثقة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد باختياره ولياً للعهد متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود لدولة الكويت.

كما كانت هناك مشاركة للاعلامية منيه الحجي التي قالت: أبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد? على ثقه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتزكيته له كولياً للعهد، اسأل الله له التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد واعانه الله على حمل الأمانة وسدد خطاه جنباً إلى جنب مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد لاكمال مسيرة الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في بناء النهضة والتنمية والريادة لكويتنا الحبيبة آملين من المولى عزوجل أن يحفظ كويتنا من كل سوء ويبارك لنا في كويتنا وشعبها وقيادتها ويجعلها بأفضل حال إن شاء الله دائما.??

وكانت هناك مشاركة ايضا للاعلامي أحمد الرفاعي الذي قال: نرفع اسمى ايات التهاني لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح لتوليه منصب ولاية العهد وتزكيته ولايخفى على الجميع ان صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ مشعل الأحمد هما امتداد لمدرسة الشيخ صباح الاحمد ونسأل الله لهما التوفيق والسداد لما يصب في مصلحة الكويت وشعبها وسيكون النهج القادم نهج العهد الجديد والتنمية والعمل على رؤية الراحل الشيخ صباح الأحمد لتكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً.

أما الاعلامية اميرة نجم فقد قالت : انه من دواعي السرور ان نبارك لوالدنا سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وثقة سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه بتزكيته وليا للعهد وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير ورفعة بلدنا تحت ظل القيادة الحكيمة والرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نفع الله بكم الدين و البلاد والعباد اللهم احفظه ووفقه، وسدد أقواله وأفعاله وسمعاً وطاعة.

أما الاعلامية د. نوره عبدالله فقد قالت: اتقدم بالتهنئة الى سمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد وان يجعله سنداً وعضيداً لحضرة صاحب السمو الامير.

اما المذيع عبدالرحمن الدين فقد قال: قبل كل شي أنا في قمة السعادة للأننا في بلد تنتقل فيه السلطة من حاكم إلى حاكم بهذه الإجراءات التي لا يصاحبها أي شكل من أشكال التعقيد أو العنف أسرة الصباح التي أرتضينا حكمهم عودونا على الحكمة منذ أكثر من ثلاثة قرون، والآن نبدأ عهداً جديداً من الحكمة والخير لهذا البلد فالكويت بلد لا يستحق إلا الأفضل، كانت لدينا ثقة كبيرة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد واختياره لولي عهده، وها هو يثبت بأن مبايعتنا وثقتنا به في محلها، من يختاره صاحب السمو فهو بالتأكيد محل ثقة وتأييد من الجميع.

وشارك ايضا المذيع محمد خليفة الذي قال: ‏أُبارك لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على اختياره ولياً للعهد، داعين الله عزوجل أن يعينه على حمل الأمانة ويجعله سندًا لأمير البلاد، ونسأل الله تعالى لسموه التوفيق والسداد لما فيه خدمة الكويت وشعبها، سمو الشيخ مشعل الأحمد غني عن التعريف فقد عمل في مناصب عدة وآخرها نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير وها نحن اليوم في هذا ‏العهد الجديد نرجو من الله العلي القدير ان يمدهم بالصحة والعافية والبطانة الصالحة التي تعينهم على الخير للبلاد والعباد. ‎

وقال المذيع عبدالله الطراح: نبارك لصاحب السمو الاميرالشيخ نواف الاحمد، وللشعب الكويتي الأبي بتزكية سمو أمير البلاد للشيخ مشعل الاحمد ولياً للعهد وان نعاهده ونبايعه على السمع والطاعة راجيًا من الله عزوجل أن يعينه على تحمل هذه الأمانة، وأن يوفقه ويسدد خطاه ليواصل عطاءه المستمر والمعهود لخدمة الوطن والمواطنين.

اما المذيعة اماني الكندري فقد قالت: نبارك تزكية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد لسمو الشيخ مشعل الاحمد وليا للعهد فهو رجل المهمات الصعة في التعامل مع الأزمات والشدائد وتجاوزها وتحويلها لمكتسبات كبيرة ليسجلها التاريخ بكل تقدير واحترام فهو رمز للبذل والعطاء متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت نبايعكم على السمع والطاعة ووفقكم الله لما فيه خير للبلاد والعباد وأعانكم على حمل الأمانة.

وقالت المذيعة علياء جوهر: نبارك للكويت شعباً وقيادة لتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير ورفعة بلدنا تحت ظل القيادة الحكيمة والرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى نفع بك الله البلاد والعباد لما يحب ويرضى.

