الظفيري: ولي العهد خير معين لسمو الأمير في إدارة شؤون البلاد

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رفع المدير العام لجامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري عظيم التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالتزكية السامية ومبايعة مجلس الأمة بالإجماع لسموه. وقال الظفيري في تصريح صحافي إن سمو أمير البلاد يعد خير خلف لخير سلف في العطاء وخدمة الكويت وشعبها والعمل على النهوض بها في المجالات كافة وتشهد مسيرة سموه المضيئة بذلك مضيفا إننا نعاهد سموه حفظه الله على بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة شأن بلدنا وازدهاره. وأضاف أن سمو ولي العهد سيكون بإذن المولى عز وجل خير سند ومعين لسمو الأمير في إدارة شؤون البلاد والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة متمنيا لسموهما حفظهما الله كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء.