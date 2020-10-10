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«اتحاد العمال» هنأ سمو ولي العهد بالتزكية السامية


هنأ الاتحاد العام لعمال الكويت والحركة النقابية الكويتية أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على تزكية سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد له وليا للعهد ومبايعته بالاجماع في مجلس الأمة. وعاهد الاتحاد في بيان صحافي القيادة السياسية على «بقاء الحركة النقابية الكويتية والطبقة العاملة داعما لها». فضلا عن مواصلة العمل الدؤوب والمخلص لخدمة الوطن والمواطن ولتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.ودعا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية. وأن يسدد جل شأنه خطى سموه ليكون عونا وسندا لسمو أمير البلاد رعاه الله لمواصلة المسيرة الوطنية والإنمائية والإنسانية وتقدم وازدهار البلاد في المجالات كافة.


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