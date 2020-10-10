اقتصاديون: خبرات ولي العهد الكبيرة تُعزز مسيرة التنمية

مال وأعمال

أجمع عدد من المسؤولين والاقتصاديين على أن مبايعة الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد تمثل مكسباً كبيراً للاقتصاد الوطني لما يمتلكه من خبرات كبيرة وواسعة في جميع المجالات.

وأوضحوا في تصريحات متفرقة لـ «النهار» أن الشيخ مشعل الأحمد سيكون سنداً وعضداً لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وهو ما يجعل تحقيق رؤية كويت جديدة التي نادى بها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واقعاً ملموساً على الأرض واستكمالاً لمسيرة الإصلاح التنموية في جميع المجالات. واستدركوا بالقول إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قادر على تجاوز التحديات بما يمتلكه من بصيرة ورؤية نافذة في جميع المجالات سيدفع باتجاه تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة قدرتها في مختلف القطاعات. وفيما يلي التفاصيل:

رفعة وازدهار

بداية، تقدم وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح بخالص التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله) على نيله ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وأدائه اليمين الدستورية.

وتوجه الشيخ نمر الصباح بالدعاء للمولى عز وجل أن يعين سموه على تحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة لحمل راية الكويت وعزها الى أعلى أفاق الرفعة والازدهار، وأن يبقى سموه عضداً وسنداً لصاحب السمو (حفظه الله ورعاه) لاستكمال المسيرة المباركة التي تجسدها سنوات حافلة بالانجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة رمزاً للوفاء والاخلاص والتفاني في حب الوطن. وأكد الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن وزارة النفط وكافة العاملين في القطاع النفطي يقفون خلف قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء حاضر الكويت ومستقبلها.

مسيرة مباركة

ورفع عضو مجلس اداره الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس مبارك عبدالله البنوان اصدق التهاني والتبريكات لمقام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على نيل ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد باختياره لسموه ولياً لعهد دولة الكويت وثقة مجلس الأمة ومبايعة أعضاء المجلس لسموه وأدائه اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب الكويتي. كما دعا المولى عز وجل أن يسدد خطى سموه ويبارك لمساعيه لاستكمال المسيرة المباركة ويحفظه عضدا متينا لسمو أمير البلاد وأن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويعينه على حمل الأمانة ويجعله ذخرا وعونا للكويت. وأضاف البنوان أن سمو ولي العهد خير سند لمواصلة التقدم والبناء في البلاد مبينا «نحن نؤكد مبايعتنا لسموكم على السمع والطاعة ونعاهدكم على مواصلة العمل والبذل المزيد من الجهود والعطاء لتبقى راية الوطن عالية خفاقة».

تطلعات الكويت

وبدوره، تقدم الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على نيله ثقة صاحب السمو أمير البلاد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة له بالإجماع لتولي هذا المنصب. وتوجه البدر بالدعاء للمولى عز وجل أن يعين سموه على تحمل هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة، معربا عن الثقة في أنه سيكون بمشيئة الله تعالى سندا لسمو الأمير حفظه الله في استكمال مسيرة التنمية والبناء في الوطن العزيز، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي الكريم، وذلك بما يمتلك من رصيد متراكم من الكفاءة والخبرة التي اكتسبها على مدى سنوات طويلة من خدمة الدولة، تقلد خلالها العديد من المناصب المهمة. وأكد البدر أن القطاع النفطي الكويتي وجميع العاملين فيه يقفون خلف قيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين للمضي قدما في تعزيز الاقتصاد الوطني.

خبرات كبيرة

وتقدم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالثقة الأميرية السامية على تزكيته ولياً للعهد، داعياً المولى عز وجل أن يسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وقدم مدير عام البلدية السابق أحمد الصبيح التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قائلاً: إن اختياره مكسب كبير للدولة والاقتصاد الوطني لما يمتلكه من خبرات كبيرة تعزز مسيرة تطوير الدولة إن شاء الله. وقال إن الخبرات الطويلة التي اكتسبها الشيخ مشعل الأحمد أعطته نظرة وخبرة كبيرة في بناء الكويت الحديثة. ومن جانبه، قدم رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى أن التطور الكبير الذي شهدته مهنة المحاسبة والمراجعة يعود إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية ورؤيتها الخاصة بتعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح الطبيخ أن اختيار الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يمثل ركيزة رئيسة في المضي قدماً بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكويت.

