محاربة الفساد الأولوية القصوى للشباب في الكويت

مال وأعمال

(CNN): وفقاً لاستطلاع الشباب العربي الذي تصدره أصداء بي سي دبليو بالتعاون مع شركة الأبحاث الدولية PSB تبين أن محاربة الفساد الحكومي يعد الأولوية القصوى للشباب العربي، وخاصة في دول بلاد الشام وشمال إفريقيا. فعند سؤالهم عن رأيهم عن الفساد الحكومي في بلدانهم ، أبلغ 77% عن انتشار الفساد الحكومي.

تقول شريحة كبيرة من الشباب العربي في اليمن والعراق وتونس وليبيا ان هناك انتشارا كبيرا للفساد الحكومي في بلدانهم. بينما الأقلية من الشباب العربي في دول مجلس التعاون الخليجي تحدثت عن الفساد الحكومي. ومن جهة أخرى، عندما طُلب منهم التفكير في أولويات العالم العربي في السنوات العشر المقبلة، قال الشباب العربي بأن القضاء على الفساد هو الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للعالم العربي للتقدم والمضي قدما.

إليكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول الأعلى بنسبة الفساد الحكومي وفقاً للشباب العربي، وأهم العوامل والحلول المقترحة من قبل الشباب لإحراز التقدم في الدول العربية.

وفي الكويت تعد محاربة الفساد أولوية أيضاً.

