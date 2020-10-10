مرشحتان من نيجيريا وكوريا تتنافسان على رئاسة «منظمة التجارة»

مال وأعمال

قالت منظمة التجارة العالمية، إنّ وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية، ووزيرة المالية النيجيرية السابقة المتدربة في جامعة هارفارد، تأهلتا كمرشحتين نهائيتين لمنصب المدير العام، ما يضمن شغل امرأة لأعلى منصب في المنظمة لأول مرة.

وقال المتحدث باسم المنظمة كيث روكويل، وفقاً لوكالة «أسيوشيتدبرس»، إنّ لجنة الاختيار وجدت أنّ نجوزي أوكونجو إيويالا من نيجيريا، ويو ميونغ هي من كوريا الجنوبية، مؤهلتان للجولة النهائية في سباق من المتوقع أن ينتهي في الأسابيع المقبلة. وقد تم اختيار المرشحتين من بين مجموعة من خمسة مرشحين.

واستبعد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، ومقره جنيف، والمكون من مبعوثين من المنظمة المكونة من 164 عضواً، وزيرة التجارة الكينية السابقة أمينة محمد، ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد مزيد التويجري، ووزير التجارة الدولية البريطاني السابق والمناصر لـ«بريكست» ليام فوكس. وكانت جولة سابقة قد خفضت قائمة المرشحين من ثمانية إلى خمسة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اسم الفائز في موعد أقصاه أوائل نوفمبر.

وأصدر المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، من البرازيل، إعلانًا مفاجئًا في مايو عن أنه سيترك الوظيفة قبل عام من الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن الأمر «قرار شخصي». وغادر دون خليفة له في المنصب في 31 أغسطس.

واتسمت فترة ولاية أزيفيدو، التي استمرت سبع سنوات، بضغوط شديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم منظمة التجارة العالمية مرارًا بالمعاملة «غير العادلة» للولايات المتحدة، وبدأ حربًا تجارية مع الصين في تحدٍ لنظام منظمة التجارة العالمية.

ولم تترأس امرأة أو أحد مواطني أفريقيا من قبل منظمة التجارة العالمية، التي تم إنشاؤها في عام 1995 في تطوير للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (جات).

