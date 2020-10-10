10 ملايين وظيفة أميركية في مهب الريح

مال وأعمال

يعتبر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتحمس لاستعادة اقتصاد بلاده انتعاش ما قبل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقف مفاوضات الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس فيما يخص حزمة جديدة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي صادماً، لا بل اعتبره محللون مقامرة كبيرة بالنسبة له ولأعضاء الكونغرس من حزبه الجمهوري.

إلا أن الحقيقة التي يراها الجميع الآن هي سيطرة التشاؤم على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، كما أسواق الأسهم، بعد أسابيع انتظر فيها الجميع خبراً مفرحاً، ليأتي ترامب و«يفض الفرح» قبل بدايته.

وتسبب قرار الرئيس الأميركي بإيقاف أي مفاوضات بشأن حزمة الإنقاذ حتى موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر القادم في إنهاء تعاملات مؤشرات الأسهم الرئيسة الثلاثاء، في يومٍ بدأ بارتفاعات واضحة، على انخفاض يتراوح بين 1.34 في المئة و1.57 في المئة، لتعود الأسهم إلى ارتفاعها بسبب تأثيرات شفاء ترامب من كورونا، فيما توقع معهد السياسة الاقتصادية تأثيرات سلبية على نطاقٍ أوسع على الشركات والمواطنين الأميركيين خلال الأسابيع القادمة.

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد الحساب الرسمي للمعهد، الذي يعد أحد أهم مراكز الأبحاث الأميركية، أن «إخفاق الإدارة الأميركية في مد فترة تقديم تعويضات البطالة الاستثنائية أو إقرار مساعدات جديدة للحكومات المحلية يعني تعطيل مسؤولي الحزب الجمهوري سياسات كان يمكنها خلق أكثر من 10 ملايين وظيفة». وجاء قرار ترامب بعد ساعات قليلة من توجيه جيرومي باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، واحدا من أقوى نداءاته بضرورة تدخل السياسة المالية لضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد الأميركي، عملاً على تحفيزه وإخراجه من حالة الركود التي تسببت في انكماشه بمعدلات غير مسبوقة، وأضافت الملايين إلى طوابير العاطلين في الولايات المتحدة.

وتزامنت تحذيرات باول مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، ووصولها في الولايات المتحدة وحدها لأكثر من 7.7 ملايين حالة، وتجاوز حالات الوفاة المرتبطة به 215 ألف حالة، الأمر الذي دفع الكثيرين للتفكير فيما قد يسببه ذلك من إغلاق جديد ومن ثم تهديد فرص تحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب.

