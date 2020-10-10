الذهب صعد 1 % بفعل التحفيز الأميركي

مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب واحدا في المئة بسبب ضعف الدولار وتتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أميركية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1907.16 دولارات للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب 0.4 في المئة في الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة واحداً بالمئة إلى 1912.40 دولارا. وانخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي. واستؤنفت المحادثات بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين بشأن خطة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.