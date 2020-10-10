كيسنجر يحذر: بوادر حرب عالمية على الأبواب

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر من انه يجب على الولايات المتحدة والصين ان تضعا حدوداً للمواجهة، والا فان العالم سيجد نفسه في وضع مماثل للحرب العالمية الأولى.

ونقل تقرير لوكالة «بلومبيرغ» Bloomberg عن كيسنجر (97 عاماً) قوله، خلال جلسة نقاش افتراضية، نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك، انه يعتقد ان الولايات المتحدة والصين، اللتين يمكن ان يسمى نزاعهما بـ«حرب باردة جديدة»، يجب ان ترسما حدود المواجهة، مشدداً على انه دون ذلك يستحيل تحقيق خفض عام للتصعيد.

وقال وزير الخارجية الأميركي الأسبق «يمكنكم القول ان هذا الأمر مستحيل تماماً. لكن اذا كان هذا مستحيلا تماما، فسنجد انفسنا في وضع مشابه للحرب العالمية الأولى» ورأى كيسنجر ان الصراع بين واشنطن وبكين كان بسبب ظهور تقنيات جديدة غيرت المشهد الجيوسياسي.

وأكد الوزير الأسبق الملقب بـ«ثعلب الدبلوماسية الأميركية» قناعته بأن الوقت قد حان لتدرك الولايات المتحدة المتغيرات في العالم الحديث، وهي امور لفت الى انها «معقدة للغاية» بحيث لا يمكن لدولة واحدة ان تستمر في الحفاظ على هيمنتها في نفس الوقت، سواء في الاقتصاد او في المجال الاستراتيجي. وكان كيسنجر قد صرح في عام 2019 بأن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي الى «عواقب وخيمة» من شأنها ان تكون «أسوأ من عواقب الحروب العالمية»، ولتفادي ذلك، نصح البلدين بحل خلافاتهما. يُشار ايضا الى ان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، كان قد اعلن في يوليو الماضي ان بكين ستتخذ اجراءات حازمة وحاسمة ضد واشنطن اذا تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

