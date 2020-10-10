واشنطن تعاقب مصارف إيران لـ«قطعها عن العالم»

عربيات ودوليات

واشنطن- طهران - الوكالات: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القطاع المالي الايراني في محاولة لاخضاع طهران عبر استكمال خنق اقتصادها في اطار «حملة الضغوط القصوى».

وقبل اقل من اربعة اسابيع على الانتخابات التي يسعى ترامب الى الفوز فيها بولاية ثانية، اعلن الرئيس الأميركي عن اجراء يدفع باتجاهه «الصقور» المعادين لايران لقطع القطاع المالي الايراني نهائيا عن العالم.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان انّ «اجراءات ادراج القطاع المالي الايراني على اللائحة السوداء ومعاقبة 18 من المصارف الايرانية الكبرى، تظهر التزامنا وقف الحصول غير القانوني على الدولار الأميركي».

من جهته صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان «حملتنا للضغوط الاقتصادية القصوى ستستمرّ ما لم تقبل ايران باجراء مفاوضات شاملة تتناول السلوك الضار للنظام»، موضحا ان هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ خلال 45 يوما اي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر، لكن قبل تولي الفائز فيها مهامه في 20 يناير.

في المقابل كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على «تويتر» «في خضمّ جائحة «كوفيد-19» يسعى النظام الأميركي الى تدمير آخر قنواتنا لدفعِ (ثمن) الغذاء والأدوية»، مؤكدا ان «الايرانيّين سيتجاوزون هذه الوحشيّة، لكنّ التآمر لتجويع شعب هو جريمة ضدّ الانسانيّة».

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 بشكل احادي من الاتفاق النووي الدولي الذي ابرم مع ايران اذ اعتبر ترامب انه غير كافٍ لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية ووضع حد لسلوكها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط. وأعاد بعد ذلك فرض كل العقوبات الأميركية التي رُفِعت عام 2015 مع تشديدها. وتضيّق هذه الاجراءات العقابية الخناق على الاقتصاد الايراني لأنها مرفقة بما يسمى عقوبات «ثانوية» تعني ان ايّ دولة او شركة تواصل التجارة مع ايران يمكن ان تمنع من الوصول الى السوق والقطاع المالي الأميركيين الواسعين.

واصطدمت محاولة لاعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بقرار اميركي احادي ايضا، بمقاومة القوى الكبرى الأخرى.

وكانت ادارة ترامب اعلنت ان هدفها هو اضعاف الجمهورية الاسلامية حتى «تغيّر موقفها» في المنطقة وتتفاوض على «صفقة افضل» لكن مع اقتراب نهاية الولاية الأولى للملياردير الجمهوري لم تحقق ادارة ترامب اي تقدم على اي من الجبهتين. ويؤكد الرئيس الجمهوري الآن ان السلطات الايرانية ستوافق على التفاوض لكن بعد الانتخابات الأميركية التي ينافسه فيها الديموقراطي جو بايدن.

ويشدد بايدن باستمرار على الأسس السلمية للاتفاق الذي ابرم في 2015 عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك اوباما وعلى ان الحلفاء الأوروبيين لواشنطن يدافعون عنه.

