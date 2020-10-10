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اليمن.. العلم تحت الأنقاض


رغم أعمدتها المتضرّرة وأسقفها المنهارة وأنقاض جدرانها الاسمنتية، عاد الطلاب إلى مدرسة «الوحدة» اليمنية في اول ايام العام التربوي الجديد هذا الاسبوع، ليستكملوا تعليمهم وسط خراب الحرب. في المدرسة القريبة من تعز(الصورة)، ثالث أكبر مدينة في البلد الفقير الذي مزقته سنوات من الصراع على السلطة، لا أبواب ولا نوافذ، ناهيك عن المكاتب وألواح الكتابة الخشبية. ويستخدم الطلاب دفاتر التمارين القديمة لتدوين دروسهم، حيث يجلسون في فصول دراسية مؤقتة برفقة معلمين تحلوا بالجرأة الكافية لتعليمهم تحت سقوف متداعية تبدو على وشك الانهيار فوق رؤوس الجميع. (أ. ف. ب)


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