«ميليشيا بيضاء» أميركية خططت لـ«حرب أهلية»

عربيات ودوليات

ديترويت - الوكالات: اتهم 13 رجلا ينتمون الى مجموعة اميركية يمينية متطرفة بالتآمر لأشهر من اجل خطف الحاكمة الديموقراطية لولاية ميشيغان غريتشن ويتمر المعارضة بشدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب وبدء «حرب اهلية»، بعدما احبط مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» خطتهم بفضل مبلّغين وعملاء اخترقوا صفوفهم. ويفيد محضر الاتهام ان ستة من المتآمرين الذين وصفهم مدعي منطقة غرب ميشغان اندرو بيرج بأنهم «متطرفون عنيفون» خططوا لخطف ويتمر قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر، ثم «محاكمتها» بتهمة «الخيانة». وذكرت وزيرة العدل في ولاية ميشيغان دانا نيسيل ان سبعة رجال آخرين ينتمون الى المجموعة المحلية الصغيرة «وولفيرين ووتشمين»، اوقفوا واتهموا بالتخطيط «لعملية بهدف مهاجمة مبنى الكونغرس وخطف مسؤولين في الحكومة بمن فيهم حاكمة الولاية». وأوضحت نيسيل ان هؤلاء المسلحين «أطلقوا تهديدات بالقيام بأعمال عنف لاطلاق حرب اهلية» مؤكدة ان هذه المعلومات جعلتها تشعر بالخوف. من جهتها، صرحت غريتشن ويتمر في مؤتمر صحافي «عندما اقسمت اليمين قبل 22 شهرا، كنت ادرك ان العمل قد يكون صعبا. لكن بصدق لم اتصور حدوث امر من هذا النوع». واتهمت الرئيس دونالد ترامب «باضفاء شرعية» على اعمال «ارهابيي الداخل» خصوصا عبر رفضه ادانة انصار تفوق البيض الأسبوع الماضي، خلال مناظرته مع خصمه الديموقراطي جو بايدن. وفي تغريدة على تويتر لم يعبر ترامب عن اي تعاطف مع ويتمر. وكتب «بدلا من ان تشكرني» على عمل مكتب التحقيقات الفدرالي «تصفني بأنني من مؤيدي تفوق البيض» وأضاف «لا اتسامح مع اي عنف كبير والدفاع عن كل الأميركيين وحتى الذين يعارضونني او يهاجمونني هو ما افعله بصفتي رئيسكم». ويثار لغط واسع حول ظاهرة المليشيات في الاطار الأميركي، اذ تطرق الدستور وتعديلاته اليها وشرعن وجودها وتسليحها. وفي سياقها الأميركي يقصد بالمليشيا مجموعة من المواطنين المسلحين والمدربين عسكريا لكنهم ليسوا جزءا من القوات المسلحة النظامية الفدرالية.

ويرى الكثير من المعلقين ان ترامب قد اجج المخاوف بشأن شرعية الانتخابات او قوة الجماعات اليسارية الراديكالية مثل «أنتيفا» وحركات دعم حقوق السود. وجاء الصعود السريع لتنظيم «كانون» (QAnon) وهي جماعة يمينية متطرفة تؤمن بنظريات عن مؤامرة منظمة تستهدف الاطاحة بالرئيس ترامب، ليلفت نظر السلطات الفدرالية لخطورة هذه الجماعات. ورفض ترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى مع منافسه الديمقراطي جو بايدن ادانة جماعات عنصرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض. وغردت المؤرخة كريستين دي ميز، الأكاديمية بجامعة كافين بولاية ميشيغان وهي احدى اهم الجامعات المسيحية بالولايات المتحدة لتلقي باللوم على ترامب في نشر ثقافة الكراهية، وقالت «اللافت بالنسبة لي حول مؤامرة اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان هو كيف انها ليست مفاجأة خاصة عندما بث ترامب معلومات مضللة تؤجج الكراهية. اطفالي البيض المسيحيون المقيمون في ولاية ميشيغن يسمعون دائما زملاء لهم في الصف المدرسي يكررون وصف حاكمة الولاية بأنها فاشية وغبية هذا هو الواقع الذي نعيش فيه». وبسبب طريقة تعاملها مع انتشار فيروس «كورونا» بالولاية، جرت الاشادة بحاكمة ميشاغن غريتشن ويتمر، لكنها لقيت ايضا الكثير من الانتقاد الشديد لاغلاقها الولاية لشهور، وهو ما اعتبره البعض تقييدا للحقوق الدستورية والحريات الشخصية.

