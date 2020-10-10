بيلوسي تطالب بفحص طبي لـ«قدرة» الرئيس على الحكم

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واشنطن - الوكالات: اعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ان الأميركيين بحاجة لمعرفة وضع صحة الرئيس دونالد ترامب في اشارة الى اصابته بفيروس «كورونا» ودخوله المستشفى لبضعة ايام لتلقي العلاج.

وأضافت في مؤتمر صحافي، انه «يوجد سؤال مهم يرفض ترامب والبيت الأبيض الاجابة عليه، وهو متى كانت آخر مرة جاء فحصه لـ«كوفيد-19» سلبيا قبل ان يصاب بالفيروس ويقر بذلك علانية؟».

واعتبرت ان الكشف عن ذلك، سيساعد في الحكم على الخطوات التي اتخذت لاحقا. ويبدو ان بيلوسي لا تريد الاكتفاء فقط بمطالبة البيت الأبيض بالكشف عن الحالة الصحية للرئيس فقد اعلنت انها ستقدّم مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة دونالد ترامب على قيادة الولايات المتحدة. وجاء في بيان لمكتب بيلوسي ان مشروع القانون هذا من شأنه ان «ينشئ لجنة حول قدرة الرئيس على ممارسة المهام المرتبطة بمنصبه». وأشار البيان الى ان هذه اللجنة تندرج في اطار التعديل 25 للدستور الأميركي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه اذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.

لكن ما تزال نتيجة هذه المبادرة غير مؤكدة، اذ يحظى ترامب بدعم واسع بين الجمهوريين، خاصة في مجلس الشيوخ الذي يملكون فيه الأغلبية.

كما ان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دافع بحزم عن ادارة ترامب، وذلك خلال المناظرة الوحيدة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس مساء الأربعاء.

ولم يتأخر الرئيس ترامب في الرد على غريمته حيث كتب مغردا «نانسي المجنونة هي من يجب وضعها تحت الرقابة. لا يدعونها مجنونة من فراغ». وفي الوقت ذاته اعلن في مقابلة مع «فوكس نيوز» انه يريد تنظيم تجمع انتخابي السبت، على الأرجح في فلوريدا.

وقال ترامب «أعتقد انني سأحاول تنظيم تجمّع ليل السبت اذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت».

