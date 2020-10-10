«إغلاق» في سلطنة عمان و«طوارئ صحية» في إيران

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت سلطنة عمان منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة ليلا في أنحاء البلاد بدءا من يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين ضمن تدابير جديدة لمواجهة وباء «كورونا». وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» قررت منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 5:00 صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد القادم وحتى 24 أكتوبر الحالي. كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة.

الى ذلك، اعلنت حالة الطوارئ الصيحة في ايران بعد ان قالت وزارة الصحة الإيرانية إنها سجلت عددا قياسيا من الإصابات الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 4392 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 488 ألف إصابة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن هناك 230 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 27 ألفا و888 وفاة، في أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

ومع تسارع وتيرة الإصابات في أوروبا، عبّرت السلطات الألمانية عن قلقها جراء «الارتفاع المقلق» في عدد الإصابات بالفيروس، بعدما لاقى نجاح البلاد النسبي في احتواء الفيروس إشادات عديدة. وتزامن الارتفاع في عدد الإصابات مع عطل الخريف في مناطق عديدة من البلاد، ما دفع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لدعوة السكان لتجنّب السفر إلى الخارج.

وفي بلجيكا، أُغلقت حانات ومقاهي بروكسل المكتظة عادة لمدة شهر، ما يعيد إلى الذاكرة التدابير الأكثر تشددا التي فرضت في أوج أزمة «كورونا» في مارس وأبريل الماضيين. وفي فرنسا، ينوي المسؤولون تطبيق قيود أكثر تشددا في عدد من المدن الرئيسة بعد يومين على فرض حالة تأهب صحية قصوى في باريس.

وسجّلت روسيا امس عددا قياسيا من الإصابات الجديدة وفق حصيلة نشرتها الحكومة، تجاوزت العدد القياسي السابق الذي سُجّل مع بداية تفشي الوباء في البلاد في مايو. وأعلن مسؤولون تسجيل 12 ألفا و126 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و272 ألفا و238، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم.

