بوتين يدعو أرمينيا وأذربيجان لمفاوضات هدنة

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس وزيري خارجية إلى زيارة موسكو لإجراء مفاوضات، فيما أعلنت أذربيجان أنها حققت مكاسب ميدانية، وأكدت رفضها وقف القتال قبل انسحاب أرمينيا من إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وقال الكرملين في بيان إنه «في 9 أكتوبر دُعي وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا إلى زيارة موسكو للتشاور» بوساطة الخارجية الروسية. وأوضح البيان أن الهدف هو «وقف القتال» من أجل تبادل الأسرى وجثث الجنود القتلى على وجه الخصوص. وجاء في البيان «رئيس روسيا يدعو إلى إنهاء القتال في ناغورني قره باغ لأسباب إنسانية بهدف تبادل جثث القتلى والسجناء». وأشار إلى أن بوتين أجرى مباحثات مع الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن «باكو ويريفان أكدتا مشاركتهما في مشاورات موسكو» مضيفة أن «التحضيرات جارية على قدم وساق» للمحادثات المنتظرة في وقت لاحق.

وفي ذات السياق من المقرر أن يلتقي أطراف «مجموعة ميسنك» بوزير الخارجية الأذري جيهون بيرموف في جنيف وتضم المجموعة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا. وأعلنت الخارجية الأذرية أن «هدف الزيارة هو عرض موقف أذربيجان حول تسوية النزاع».وعبرت باريس عن أملها في أن تقود لقاءات جنيف وموسكو إلى «فتح مفاوضات».

ميدانيا، أعلنت أذربيجان عن تحقيق مكاسب ميدانية في إقليم قره باغ، وشددت رفضها لوقف القتال قبل انسحاب القوات الأرمينية. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذرية أنار أيوازوف أن جيش بلاده «لم ينسحب من أي منطقة حررها من الاحتلال الأرميني، وأن كل شيء يسير وفق خطة العملية»، مشددا على مواصلة العملية حتى استكمال التحرير بكل حزم.وأشار إيوازوف إلى أن جيش بلاده دمر قافلة عسكرية أرمينية، ودمر 10 دبابات، و6 مدفعيات من طراز «دي-20» (D-20)، ومدفع هاوتزر، و30 عربة عسكرية.

