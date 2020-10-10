منظمة التحرير تؤكد إصابة عريقات

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية إصابة أمين سر لجنتها التنفيذية صائب عريقات بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت المنظمة في بيان إن عريقات الذي يرأس دائرة المفاوضات أصيب بالفيروس دون ذكر تفاصيل. وأعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية إلغاء جميع التزاماته إلى حين شفائه التام.

وكان عريقات (65 عاما) المصاب بتليف رئوي منذ سنوات قد خضع لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف أنشطته.

ويعد عريقات أحد القيادات الفلسطينية البارزة، وعرف بقربه من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وشارك في جولات عديدة من المفاوضات لمحاولة تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

ومنذ بداية جائحة «كورونا» سجلت فلسطين حوالي 39 ألفا و500 إصابة مؤكدة بالفيروس في الضفة الغربية، بينها 335 وفاة، وحوالي 3750 إصابة في قطاع غزة، بينها 24 وفاة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الأسبوع الماضي أن صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي أصيب بفيروس «كورونا».

