مصر والإشاعات.. الحكومة تنفي خصخصة التأمين الصحي

عربيات ودوليات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فى تقريره الأسبوعي لرصد الاشاعات 13 اشاعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع، وتم التواصل مع الجهات المعنية للرد على هذه الاشاعات. وتضمنت الاشاعات التي نفتها الحكومة المصرية، خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح صندوق «تحيا مصر»، واقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه فقط، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التى لم يسبق تسجيلها وتعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة. وشملت الاشاعات صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية وارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير وطرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية وصندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه، وإلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال فى مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام وإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث. فيما تضمنت الإشاعات تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسؤولين، تحذر من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، ورفع اسم اللواء «باقي زكي» من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة.