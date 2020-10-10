ألمانيا في ضيافة أوكرانيا

دوليه

يتطلع المنتخب الألماني للقيام بمحاولة أخرى لحصد فوزه الأول على الاطلاق في دوري الأمم الأوروبية اليوم أمام أوكرانيا، ويوم الثلاثاء المقبل في سويسرا ولكن التعادل مع تركيا وديا مساء الأربعاء بثلاثة أهداف لمثلها لم تكن أفضل نتيجة يتمناها فريق المدرب يواكيم لوف. ولم ينجح الفريق الألماني في الخروج فائزا من مواجهته الودية أمام تركيا في كولونيا رغم تقدمه ثلاث مرات بتوقيع القائد جوليان دراكسلر والوافد الجديد فلوريان نيوهاوس ولوكا فالدشميت.

وخطف كينان كارامان هدف التعادل القاتل لتركيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليفرض على المنتخب الألماني الكثير من العمل الذي ينبغي تنفيذه قبل استئناف المعترك القاري. وقال لوف مدرب منتخب ألمانيا: «أشعر بخيبة أمل وانزعاج، هناك أسباب عديدة.. بينها استغلال الفرص التي تسنح لنا، ينبغي أن يكون لدينا القدرة على التعامل مع الضغط عندما تكون الكرة بحوزتنا وعدم التفريط بها في مواقف سهلة، ويجب استلام الكرة والتعامل معها بحزم، اذا لم تنجز الأمور بشكل جيد فانك ستستقبل أهدافا». وأضاف: «سنتعامل مع هذا الأمر لدى عودة جميع اللاعبين... علينا أن نتحدث في هذا الشأن وهناك مشاكل نعاني منها منذ فترة ويتطلع المنتخب الألماني من منظور مختلف تماما لمهمته في دوري الأمم الأوروبية، بعد أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال النسخة الأولى للبطولة. وينضم لاعبو بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا، ولايبزيغ الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة القارية الى قائمة المنتخب الألماني في المواجهات التالية، وأبرزهم القائد مانويل نوير وجوشوا كيميتش وليون غوريتسكا ونيكلاس شوله وسيرجي غنابري ومارسيل هالستنبرغ ولوكاس كلوسترمان.

