تعادل بلجيكا مع ساحل العاج

دوليه

خرجت بلجيكا بغياب نجومها بتعادل مخيب 1-1 في الوقت القاتل امام ضيفتها ساحل العاج وديا لتتوقف سلسلة انتصاراتها المتتالية عند 12 مباراة، قبل مواجهتها المرتقبة امام مضيفتها انكلترا على ملعب ويمبلي غداً ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية. وسجل ميتشي باتشوايي (53) هدف بلجيكا فيما أحرز فرانك كيسييه هدف التعادل لساحل العاج (87 من ركلة جزاء).وتحل بلجيكا حاملة برونزية مونديال روسيا 2018 ضيفة على انكلترا غدا ومن ثم ايسلندا الاربعاء في الجولتين الثالثة والرابعة تواليا من منافسات المجموعة الثانية لدوري الامم الاوروبية، بعد ان استهلت نسخة النسخة الثانية من المسابقة القارية بالعلامة الكاملة بفوزين امام الدنمارك (2-0) وايسلندا (5-1). ولعب المدرب الاسباني روبرتو مارتينيس بتشكيلة شابة نسبيا حيث غاب عناصر الخبرة ابرزهم مهاجم انتر الايطالي روميلو لوكاكو وصانع العاب مانشستر سيتي الانكليزي كفين دي بروين ودرايز مرتنز نجم نابولي الايطالي وغيرهم، فيما لعب أساسيا كل من باشوايي مهاجم كريستال بالاس المعار من تشلسي، صانع الالعاب لياندرو تروسار المتألق هذا الموسم مع برايتون الانكليزي فيما لعب حارس كلوب بروج سيمون مينيوليه اساسيا بدلا من حامي عرين ريال مدريد الاسباني تيبو كورتوا الذي غادر المعسكر لعدم جهوزيته بدنيا بحسب ما أعلن المنتخب في وقت سابق.أما من جهة بطل افريقيا مرتين (1992 و2015)، فسيطر لاعبو الدوري الانكليزي الممتاز على التشكيلة الاساسية ابرزهم نيكولاس بيبي (ارسنال)، سيرج اورييه (توتنهام)، اريك بايلي (مان يونايتد) وويلفريد زاها صاحب ثلاثة اهداف مع كريستال بالاس هذا الموسم.وكان من المفترض ان تلعب بلجيكا المباراة الودية امام نيوزيلندا الا ان اتحاد اللعبة لمنتخب قارة اوقيانيا اعتذر في 25 سبتمبر الفائت عن المشاركة بسبب القيود والاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.